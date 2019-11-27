Новый выпуск бондов Ростелекома, скорее всего, будет размещен по нижней границе объявленного диапазона с купоном 6,9- 6,95% - Уралсиб

Новый выпуск бондов Ростелекома серии 002Р-01R объемом 10 млрд руб., скорее всего, будет размещен по нижней границе объявленного диапазона с купоном 6,9- 6,95%, сообщается в обзоре корпорации "Уралсиб".

Ростелеком (ВВ+/-/ВВВ) в среду, с 11:00 до 15:00 мск, будет принимать заявки инвесторов на выпуск серии 002Р-01R объемом 10 млрд руб. Срок обращения составляет шесть лет, оферты не предусмотрено. В ходе премаркетинга был объявлен ориентир ставки первого купона в диапазоне 6,9-7% годовых, что транслируется в доходность к погашению на уровне 7,02-7,12% годовых и премию к кривой рублевых госбумаг около 75-85 б.п.

На вторичном рынке Ростелеком представлен шестью выпусками, последний из которых был размещен в апреле этого года в объеме 15 млрд руб. под ставку купона 8,45% на срок до оферты через три года.

"Новый выпуск, безусловно, будет самым длинным на кривой эмитента, - отмечает аналитик "Уралсиба" Ольга Стерина. - Наиболее близким по дюрации является Ростелеком БО-01 с погашением в мае 2025 г., но он малоликвиден. Из обращающихся длинных выпусков более-менее ликвиден Ростелеком 001Р-04R, который предлагает доходность 6,95% годовых на срок до оферты в марте 2024 г., что транслируется в спред на уровне 80 б.п. к ОФЗ. Мы полагаем, что книга заявок на новый выпуск Ростелекома будет сформирована в нижней половине заявленного ориентира, то есть с купоном 6,9- 6,95% годовых. Размещение на бирже запланировано на 5 декабря".