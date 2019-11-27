Sova Capital возобновила анализ трех девелоперов РФ с рейтингом "покупать" для их акций

Инвестиционная компания (ИК) Sova Capital возобновила анализ "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG), "ГК ПИК" (MOEX: PIKK) и Etalon, сообщается в обзоре аналитика ИК Артура Галимова.

Для акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) этих компаний была дана рекомендация (рейтинг) "покупать".

"Новое регулирование в сегменте недвижимости вступило в силу 1 июля 2019 года, что наряду со снижением ставок по ипотечным кредитам стимулировало потребительский спрос и привело к росту цен на жилье в I половине 2019 года. Хотя мы ожидаем, что II полугодие будет слабее, мы считаем, что среднесрочные рыночные перспективы остаются благоприятными благодаря значительному потенциалу снижения ставок по ипотечным кредитам. Кроме того, регуляторные изменения, скорее всего, дадут крупнейшим игрокам возможность ускорить консолидацию рынка. Наши фавориты - ЛСР и Etalon с дивидендной доходностью 10-11%. Для акций "ПИКа" мы тоже даем рекомендацию "покупать", так как ожидаем, что компания сможет использовать масштаб своего бизнеса, лидерство и привлекательные условия финансирования для расширения доли на рынке", - говорится в обзоре.

Оценки и рекомендации аналитиков (цены в долларах США):

Прогнозная цена ЛСР - 3,0 (текущая цена 2,4), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Etalon - 2,8 (текущая цена - 1,9), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена ЛСР (акции, цена в рублях) - 970,0 (текущая цена - 763,0), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена ПИК (акции, цена в рублях) - 482,0 (текущая цена - 374,7), рекомендация - покупать.