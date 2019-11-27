Аналитики ГК "ФИНАМ" сохраняют рекомендацию "держать" по акциям TCS Group, повысив целевую цену на новостях о возобновлении дивидендных выплат, говорится в обзоре ведущего аналитика инвесткомпании Наталии Малых.

TCS Group – холдинг с ключевым активом Тинькофф Банк, который специализируется на потребительском кредитовании онлайн и кредитных картах. Входит в число 25 крупнейших российских банков по объёму активов. Среднегодовой темп роста прибыли CAGR с 2013 года составил 36%. Аналитики ГК "ФИНАМ" считают акции TCS историей роста.

Прибыль акционеров в 3-м квартале выросла на 34% до 9,73 млрд. руб. Чистые комиссии повысились на 26% в 3К 2019. Чистый процентный доход в 3К 2019 увеличился на 55%, после учета резервирования – на 29%. Цель по рекордной прибыли в 35 млрд руб., по мнению эксперта ГК "ФИНАМ", выглядит достижимой.

Недавно менеджмент объявил о возобновлении выплаты дивидендов: акционеры получат платеж за 4К 2019 в марте-апреле 2020 года. DPS 4К2019, по оценкам аналитиков ГК "ФИНАМ", может составить 0,27 долл. на акцию (17 руб.) с ожидаемой доходностью 1,4%.

"Кредитный портфель gross с начала года увеличился на 57%, вес обеспеченных кредитов повысился с 2% год назад до 13%. Несмотря на высокие темпы роста прибыли и кредитования, мы пока не готовы рекомендовать покупать TCS при текущей оценке. Кроме того, на показатели сейчас также влияет цикличность экономики. Лонги по TCS мы считаем вопросом цены", - отмечает Наталия Малых.