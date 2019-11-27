.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Аналитики Альфа-банка позитивно оценивают финансовые результаты ЛУКОЙЛа за 3К19 по МСФО
.
27 ноября 2019 года 11:20
Аналитики Альфа-банка позитивно оценивают финансовые результаты ЛУКОЙЛа за 3К19 по МСФО
Аналитики Альфа-банка позитивно оценивают финансовые результаты ЛУКОЙЛа за 3К19 по МСФО, говорится в обзоре инвестбанка. Компания ЛУКОЙЛ во вторник представила достойные финансовые результаты за 3К19. "Выручка преподнесла небольшой сюрприз, оказавшись на 1,3% выше консенсус-прогноза агентства “Интерфакс”; большой сюрприз для рынка был связан с EBITDA и чистой прибылью: EBITDA превысила консенсус-прогноз на 7,8%, а чистая прибыль – на 16,8% на фоне мер по контролю над расходами и снижения эффективной ставки налога. СДП составил свыше 200 млрд руб. – один из самых высоких за всю историю компании – как благодаря высокому операционному потоку, так и относительно низким капитальным затратам, а это может указывать на то, что компания еще раз понизит свой прогноз капиталовложений в ходе телефонной конференции, которая состоится в среду", - отмечает эксперт Альфа-банка Антон Корыцко.
.
.
27 ноября 2019 года 19:50
Рынок акций РФ завершил торги снижением индекса МосБиржи вслед за откатом нефти, Яндекс обновил максимум
Москва. 27 ноября. Рынок акций РФ к вечеру среды развернулся вниз вслед за нефтью, подешевевшей на статистике Минэнерго США, в то время как внешние фондовые площадки сохраняли восходящий импульс на новых сигналах о продвижении переговоров США и Китая; индекс МосБиржи завершил торги в "минусе", при этом лидерами отката выступили акции АФК "Система", а бумаги "Яндекса" обновили исторический максимум. читать дальше
.27 ноября 2019 года 19:43
Дивидендные выплаты "ФосАгро" (MOEX: PHOR) в 2020 году будут ближе к нижней границе, установленной новой дивидендной политикой на уровне 50% от скорректированной чистой прибыли, считают аналитики "ВТБ Капитала". С учетом неблагоприятного прогноза по ценам на фосфатные удобрения в 2020 году и... читать дальше
.27 ноября 2019 года 19:29
Рубль демонстрирует небольшую разнонаправленную динамику к доллару и евро перед выходным днем на биржах США
Москва. 27 ноября. Доллар немного повышается, евро снижается на "Московской бирже" в среду вечером; рубль слабо меняется к бивалютной корзине в ходе неактивных торгов перед выходным днем в США и в ожидании подробностей относительно перспектив подписания торгового соглашения между США и Китаем. читать дальше
.27 ноября 2019 года 19:00
Москва. 27 ноября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в среду вновь умеренно подросли благодаря сохраняющемуся спросу глобальных инвесторов на рисковые активы, а также сильным кредитным качествам России. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) снизились в цене, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.27 ноября 2019 года 18:45
МТС: привлекательная дивидендная история с доходностью около 9% даже после роста котировок - Газпромбанк
Представленное на Дне инвестора видение развития МТС на ближайшие три года (2020-2022 гг.) показало продуманность подхода к развитию компании и может положительно повлиять на восприятие бумаги инвесторами, сообщается в обзоре Газпромбанка. "Эти события поддерживают взгляд экспертов Газппромбанка... читать дальше
.27 ноября 2019 года 17:52
Индекс Мосбиржи до конца недели будет находиться в середине диапазона 2900-2950 пунктов - Промсвязьбанк
В связи с празднованием в США Дня Благодарения, торговый день среды, по большому счету, является последним полноценным рабочим днем на этой неделе, и торговая активность в четверг-пятницу, вероятно, будет пониженной, говорится в комментарии ведущего аналитика Промсвязьбанка Михаила Поддубского. До... читать дальше
.27 ноября 2019 года 17:13
Аналитики ГК "ФИНАМ" сохраняют рекомендацию "Держать" по обыкновенным акциям ПАО "Северсталь" и полагают, что "Северсталь" с низким долгом и привлекательной дивидендной политикой выглядит более интересной для инвесторов по сравнению с сопоставимыми компаниями мировой металлургии, говорится в... читать дальше
.27 ноября 2019 года 16:44
оссийский рынок акций торговался в "плюсе" на фоне очередных надежд на скорое торговое соглашение США и КНР. В остальном можно сказать, что рынок продолжает консолидироваться, а инвесторы заняты ребалансировкой портфелей, отмечает в комментарии ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. К... читать дальше
.27 ноября 2019 года 15:56
Вероятность новых мер фискального стимулирования в США до президентских выборов крайне мала - "ВТБ Капитал"
Вероятность новых мер фискального стимулирования в США до президентских выборов крайне мала, сообщается в обзоре "ВТБ Капитала". В последнее время одной из главных макроэкономических тем для части инвесторов стал тезис о приближающемся развороте в динамике мировой экономики – так называемых... читать дальше
.27 ноября 2019 года 15:36
(добавлен текст после 3-го абзаца) Инвестиционная компания (ИК) "Атон" начала анализ публичных компаний IT-сектора РФ, сообщается в обзоре аналитиков ИК Виктора Дима и Анны Бутко. Для акций "Яндекса" (MOEX: YNDX), глобальных депозитарных расписок (GDR) Mail.ru и американских депозитарных акций... читать дальше
.27 ноября 2019 года 15:36
Рубль днем слабо меняется к доллару и евро в ожидании подробностей о ходе американо-китайских торговых переговоров
Москва. 27 ноября. Доллар слегка повышается, евро немного снижается на "Московской бирже" в среду днем; рубль стабилен к бивалютной корзине в ходе неактивных торгов в ожидании подробностей относительно перспектив подписания торгового соглашения между США и Китаем. читать дальше
.27 ноября 2019 года 14:54
Российские фондовые индексы удерживаются в небольшом плюсе к середине торгов среды - ИК "Велес Капитал"
К середине торгового дня среды российские фондовые индексы удерживались в небольшом плюсе, получая поддержку от благоприятного внешнего фона, говорится в комментарии аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой. Индекс Мосбиржи к 14:15 мск вырос на 0,37% до 2941,52 пункта, а индекс РТС увеличился... читать дальше
.27 ноября 2019 года 14:20
Sberbank CIB поднял рейтинг акций Татнефти до "покупать", снизил рейтинг акций Газпром нефти до "держать"
Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB, повысил рекомендацию (рейтинг) для акций "Татнефти" (MOEX: TATN) с "держать" до "покупать", сообщается в аналитическом материале инвестбанка. В то же время для акций "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) рекомендация была понижена с... читать дальше
.27 ноября 2019 года 14:00
Ожидаемое соглашение по первому этапу сделки между Вашингтоном и Пекином окажет ощутимую поддержку рублю - Уралсиб
Ожидаемое соглашение по первому этапу сделки между Вашингтоном и Пекином окажет ощутимую поддержку российской валюте, однако в дальнейшем значительное влияние на курс рубля окажет ход переговоров по остальным вопросам двусторонней повестки дня, говорится в обзоре корпорации "Уралсиб". "Мы... читать дальше
.27 ноября 2019 года 13:38
Аналитики ГК "ФИНАМ" положительно оценивают финансовые результаты Jacobs за четвертый фискальный квартал 2019 года
Аналитики ГК "ФИНАМ" положительно оценивают финансовые результаты Jacobs Engineering Group за четвертый фискальный квартал 2019 года, говорится в комментарии аналитика компании Вадима Сысоева. Аналитики ГК "ФМНАМ" по-прежнему рекомендуют "Покупать" акции Jacobs Engineering Group и повышают... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.