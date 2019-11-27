Торги рубля, вероятно, пока так и будут проходить в диапазоне 63,75-64,25/USD - РФПИ

Рубль продолжает торговаться с оглядкой на глобальные площадки, поскольку сугубо локальных новых драйверов нет, говорится в комментарии РФПИ: до декабрьского заседания ЦБ ещё три недели, а предложение валюты от экспортеров может сократиться после выплат налога на прибыль в четверг. "Вкупе с отсутствием американских инвесторов с четверга ждём заметного снижения активности на рынке. Пока же торги, вероятно, так и будут проходить в диапазоне 63,75-64,25/USD", - указывает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.