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27 ноября 2019 года 10:20

Рубль стабилен к бивалютной корзине на старте торгов в ожидании подробностей о ходе американо-китайских торговых переговоров

Москва. 27 ноября. Доллар слегка повышается, евро немного снижается на "Московской бирже" в среду утром; рубль стабилен к бивалютной корзине в ожидании подробностей относительно перспектив подписания торгового соглашения между США и Китаем.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 63,97-64,0 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 63,98 руб./$1 (+2,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро уменьшился до 70,45 руб./EUR1 (-5,5 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 1,1 копейки к уровню закрытия вторника, до 66,89 рубля.

Доллар при этом оказался на 4,89 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 6,59 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует слабую разнонаправленную динамику к доллару и евро на старте торгов в ожидании подробностей относительно американо-китайских торговых переговоров. Президент США Дональд Трамп заявил, выступая в Белом доме во вторник, что переговоры с Китаем относительно первой фазы торгового соглашения близки к завершению. Тем не менее, инвесторы с осторожностью оценивают его слова в отсутствие конкретной информации по сделке.

Ранее министерство торговли КНР сообщило, что вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, возглавляющий китайскую делегацию на переговорах с США по торговле, торгпред Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стив Мнучин в телефонной беседе достигли договоренности о решении проблем. В сообщении ведомства подчеркивается, что "стороны обсудили вопросы, вызывающие взаимные озабоченности, и достигли взаимопонимания по решению соответствующих проблем". Они "договорились о поддержании связи и контактов для решения остальных вопросов, касающихся заключения первого этапа соглашения (по торговле - ИФ)", отметило министерство.

Цены на нефть снижаются в среду утром на данных Американского института нефти (API), указавших на увеличение запасов нефти в США. Стоимость январских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:00 МСК опустилась на 0,13% - до $63,13 за баррель. Фьючерс на WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 0,21% - до $58,29 за баррель.

По информации API, запасы нефти в Штатах на прошлой неделе выросли на 3,64 млн баррелей. Официальные данные о запасах в США будут обнародованы министерством энергетики в среду в 18:30 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, прогнозируют снижение запасов нефти в США за минувшую неделю на 600 тыс. баррелей.

Накануне цены на нефть выросли благодаря сигналам прогресса в торговых переговорах США и Китая.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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