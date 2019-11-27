Цены рублевых корпоративных бондов в среду не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 27 ноября. Цены рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов во вторник, в десятый раз за месяц закрывшись на рекордных максимумах, инвесторы следили за новостями, касающимися торгового соглашения США и Китая. Как сообщило китайское министерство торговли, вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, возглавляющий китайскую делегацию на переговорах с США по торговле, торгпред Роберт Лайтхайзер и министр финансов США Стив Мнучин в телефонной беседе достигли договоренности о решении проблем. В сообщении ведомства подчеркивается, что "стороны обсудили вопросы, вызывающие взаимные озабоченности, и достигли взаимопонимания по решению соответствующих проблем". Они "договорились о поддержании связи и контактов для решения остальных вопросов, касающихся заключения первого этапа соглашения (по торговле - ИФ)", отметило министерство.

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл в понедельник дал оптимистичную оценку экономике США, но сигнализировал, что в ближайшее время вряд ли будет необходимость в повышении процентных ставок, учитывая сохранение низкой инфляции. В ходе выступления на ежегодном мероприятии торговой палаты Род-Айленда Пауэлл сказал, что три снижения базовой процентной ставки, предпринятые ФРС в этом году, способствовали увеличению покупок жилья, что внесло свой вклад в рост экономики, который наблюдается уже 11-й год подряд, являясь самым продолжительным в истории периодом непрерывного экономического роста.

Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона в основном растут в среду вслед за подъемом американских индексов до новых рекордов благодаря позитивным сигналам о ходе торговых переговоров США и КНР. Японский фондовый индекс Nikkei 225 поднялся на 0,33%, китайский Shanghai Composite увеличился на 0,1%, южнокорейский KOSPI - на 0,3%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,9%; гонконгский Hang Seng теряет 0,1%.

Президент США Дональд Трамп заявил, выступая в Белом доме во вторник, что переговоры с Китаем относительно первой фазы торгового соглашения близки к завершению. "Мы на финальной стадии переговоров по очень важному соглашению. Думаю, можно сказать, одного из важнейших торговых соглашений за все время, - сказал Трамп. - Все идет очень хорошо". Министерство торговли Китая сообщило во вторник, что представители Пекина и Вашингтона "достигли консенсуса по решаемым надлежащим образом вопросам". Надежды инвесторов на то, что торговое соглашение все же будет подписано, растут, поскольку представители двух стран в последнее время внимательно следят за своей риторикой. Ситуация очень отличается от того, что было год назад, когда резкие комментарии той или иной стороны приводили к остановке переговоров и ухудшению отношений.

Вместе с тем цены на нефть снижаются в среду на данных Американского института нефти (API), указавших на увеличение запасов нефти в США. По информации API, запасы нефти в Штатах на прошлой неделе выросли на 3,64 млн баррелей. Официальные данные о запасах в США будут обнародованы министерством энергетики в среду в 18:30 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, прогнозируют снижение запасов нефти в США за минувшую неделю на 600 тыс. баррелей. Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК составляет $64,08 за баррель, что на 0,3% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник цена этих контрактов выросла на 0,97%, до $64,27 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подешевел на 0,31% - до $58,23 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт увеличился в цене на 0,69%, до $58,41 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла в 1,7 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась уже вблизи средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 10,496 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,3 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 26 ноября снизился по отношению к предыдущему дню всего на 0,015% и составил 108,08 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,01%, поднявшись до 647,77 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "ВЭБ.РФ-001Р-05" (+1,3%), "Роснефть-002Р-05" (+0,64%) и "ФПК-001Р-03" (+0,49%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-001P-01R" (-0,44%), "Транснефть-001P-08" (-0,3%) и "ВЭБ.РФ-001Р-16" (-0,29%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Газпромбанк (MOEX: GZPR) (ГПБ) завершил размещение облигаций серии 002Р-12-GAZP_CALL_SPREAD номинальным объемом 300 млн рублей, реализовав 19,87% выпуска на 59,607 млн рублей. Сбор заявок на бонды прошел с 11 по 22 ноября. Ставка купона установлена в размере 0,01% годовых. Кроме того, предусмотрена выплата дополнительного купонного дохода. Дата погашения выпуска - 24 ноября 2022 года.

Сбербанк (MOEX: SBER) России разместил 58,49% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-RUBUSD_RA_FIX-31d-001Р-169R номинальным объемом 2 млрд рублей на сумму 1 млрд 169,794 млн рублей и 57% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-SBER_ASN_PRT-12m-001Р-170R номинальным объемом 3 млрд рублей на сумму 1 млрд 710,039 млн рублей. Срок обращения серии ИОС-RUBUSD_RA_FIX-31d-001Р-169R - 31 день. По выпуску предусмотрен один купон, ставка купона установлена на уровне 0,01% годовых. Срок обращения серии ИОС-SBER_ASN_PRT-12m-001Р-170R - 366 дней. По выпуску предусмотрен один купон, ставка купона установлена на уровне 0,01% годовых. Кроме того, по обоим выпускам предусмотрена выплата дополнительного дохода. Облигации размещались в рамках программы биржевых облигаций объемом 700 млрд рублей.

ХК "Новотранс" установила ставку 1-го купона дебютного выпуска облигаций серии 001P-01 со сроком обращения 5 лет объемом 6 млрд рублей на уровне 8,75% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 9,04% годовых. В процессе сбора заявок объем размещения был увеличен с "не менее 5 млрд рублей" до 6 млрд рублей. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 12,5% от номинала будут погашены в даты выплат 13-20-го купонов. Купоны квартальные. Сбор заявок прошел 26 ноября. Техразмещение выпуска запланировано на 4 декабря.

ООО "МФК "КарМани" (прежнее название МФК "Столичный залоговый дом) установило ставку 1-го купона облигаций серии БО-001-03 объемом 250 млн рублей на уровне 15% годовых. Ставка 2-36-го купонов приравнена к ставке 1-го купона, купоны ежемесячные. Сбор заявок на облигации пройдет с 27 ноября по 2 декабря. Выпуск сроком обращения 3 года будет размещен по открытой подписке. По выпуску предусмотрена амортизация. Техразмещение выпуска запланировано на 4 декабря. Облигации будут размещены в рамках программы облигаций серии БО-001 объемом до 10 млрд рублей. В рамках программы бумаги можно выпускать на срок до 15 лет, срок действия самой программы - также 15 лет.

ООО "Держава-платформа" 3 декабря планирует начать размещение допвыпуска облигаций №2 серии БО-01Р-02 объемом 500 млн рублей. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) 26 ноября зарегистрировала допвыпуски №2 облигаций серий БО-01Р-01 и БО-01Р-02 объемом по 500 млн рублей каждый. В феврале 2018 компания разместила 5-летние облигации серии БО-01Р-01 объемом 500 млн рублей, а в октябре облигации с погашением через 4,5 года серии БО-01Р-02 объемом 250 млн рублей. В августе 2019 года компания разместила допвыпуск №1 облигаций серии БО-01Р-02 объемом 500 млн рублей, в октябре компания завершила размещение допвыпуска №1 облигаций серии БО-01Р-01 объемом 500 млн рублей. Ставка текущего купона выпуска БО-01Р-01 установлена на уровне 10% годовых, выпуска БО-01Р-02 - 12% годовых. Дата погашения облигаций БО-01Р-01 - 15 февраля 2023 года, БО-01Р-02 - 18 мая 2023 года. Облигации размещаются в рамках программы облигаций 01Р объемом 5 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет. Срок действия программы - 20 лет.

ООО "Концессии водоснабжения" установило ставку 5-го купона облигаций 1-й серии в размере 9,5% годовых. Облигации 1-й серии на 1,5 млрд рублей были размещены 4 декабря 2015 года в рамках программы. Срок обращения бумаг - 15 лет. По облигациям выплачиваются годовые купоны. Ставка 1-го купона установлена в размере 14% годовых. Ставки 2-15-го купонов будут определяться перед началом соответствующих купонных периодов путем выбора максимального значения из двух величин: значения инфляции за год плюс 4% и ключевой ставки ЦБ РФ плюс 3%. Бонды имеют амортизационную структуру погашения - по 7,692% от номинала будет погашаться в дату выплаты 3-14-го купонов и 7,696% в дату выплаты 15-го купона.

АО "Нефтегазхолдинг" установило ставку 18-го купона облигаций 6-й серии в размере 8,75% годовых. Облигации 6-й серии объемом 5 млрд рублей и сроком обращения 10 лет были размещены в июне 2011 года. Ставка 16-20-го купонов выпуска определяется как максимальное значение при выборе между ключевой ставкой ЦБ РФ (действующей на 10 рабочий день до начала каждого купонного периода) плюс 2,25 процентного пункта и фиксированной ставкой в 8,5%. Ставка текущего купона облигаций - 10% годовых.

ООО "Пионер-Лизинг" (Чебоксары) установило ставку 2-го купона облигаций серии БО-ПО3 объемом 400 млн рублей на уровне 12,5% годовых. Размещение выпуска началось 26 ноября. Ставка 1-го купона установлена на уровне 13,25% годовых. Купоны ежемесячные. Выпуск будет размещен на 10 лет по открытой подписке. Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций компании серии 001Р и объемом 10 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 20 лет, сама программа бессрочная.