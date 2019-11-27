Торги по индексу Мосбиржи начнутся с отклонением не более 0,1-0,3% - ИК "Алго Капитал"

Торги по индексу Мосбиржи начнутся с отклонением не более 0,1-0,3%, а затем вероятно "боковое" движение, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал".

Падение индексов Мосбиржи и РТС пока не выглядит угрожающим. Они все еще удерживаются выше своих двухнедельных минимумов. Таким образом, в них сохраняется позитивная среднесрочная техническая картина. Она бы явно ухудшилась в случае просадки рублевого индекса Мосбиржи ниже отметки 2900 пунктов, а долларового индекса РТС - ниже уровня 1420 пунктов.

Фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют незначительное неравномерное повышение стоимости в пределах 0,1%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 0,1%. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0,15%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite повысился на 0,1%. Японский Nikkei225 прибавил 0,3%.

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с отклонением не более 0,1-0,3%, вблизи отметки 2930 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2920, 2910 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2940, 2950 пунктов. После нейтрального открытия индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние "бокового" движения. Этому способствует неопределенное утреннее состояние внешнего фона", - прогнозирует Виталий Манжос.