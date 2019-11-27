Рынок акций РФ, скорее всего, откроется небольшим ростом - Алор Брокер

Внешний фон позитивен, и, скорее всего, рынок акций РФ откроется небольшим ростом, но дальнейшая динамика будет зависеть от наличия денег у инвесторов, сообщается в комментарии Алор Брокер.

Единственным объяснением нисходящей динамики российского рынка акций в последние дни на пусть и слабом, но росте западных индикаторов, по мнению аналитика Алор Брокер Алексея Антонова, является отсутствие свежих денег для роста. Скорее всего, даже идет небольшой отток средств на фиксации прибыли после недавнего ралли.

"Дальнейший потенциал снижения ограничен районом поддержки 2910-2920 пунктов. Пока поводов для ухода ниже нет, если только не начнет корректироваться американский рынок акций, находящийся вблизи исторических вершин. Впрочем, снижение можно рассматривать и как хорошую возможность усилить "лонги" в преддверии весьма вероятного рождественского ралли. В целом перед открытием российских торгов в среду внешний фон позитивен. Скорее всего, мы откроемся небольшим ростом, но дальнейшая динамика будет зависеть от наличия денег у инвесторов", - пишет аналитик.