27 ноября 2019 года 09:50
Утренние прогнозы: потенциал снижения ограничен
В среду аналитики допускают нейтральное или даже позитивное начало торгов на отечественном фондовом рынке.
ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с отклонением не более 0,1-0,3%, вблизи отметки 2930 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2920, 2910 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2940, 2950 пунктов. После нейтрального открытия индекс Мосбиржи с большой долей вероятности прейдет в состояние "бокового" движения. Этому способствует неопределенное утреннее состояние внешнего фона".
"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Российский рынок продолжит консолидацию".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Дальнейший потенциал снижения ограничен районом поддержки 2910-2920 пунктов по индексу Мосбиржи. Пока поводов для ухода ниже нет, если только не начнет корректироваться американский рынок акций, находящийся вблизи исторических вершин. Впрочем, снижение можно рассматривать и как хорошую возможность усилить "лонги" в преддверии весьма вероятного рождественского ралли. В целом перед открытием российских торгов в среду внешний фон позитивен. Скорее всего, мы откроемся небольшим ростом, но дальнейшая динамика будет зависеть от наличия денег у инвесторов".
Промсвязьбанк (Михаил Поддубский): "Консолидация нефтяных цен на локальных максимумах и умеренный оптимизм на глобальных рынках могут позволить индексу Мосбиржи вернуться ближе к отметке 2950 пунктов".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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27 ноября 2019 года 19:50
Москва. 27 ноября. Рынок акций РФ к вечеру среды развернулся вниз вслед за нефтью, подешевевшей на статистике Минэнерго США, в то время как внешние фондовые площадки сохраняли восходящий импульс на новых сигналах о продвижении переговоров США и Китая; индекс МосБиржи завершил торги в "минусе", при этом лидерами отката выступили акции АФК "Система", а бумаги "Яндекса" обновили исторический максимум. читать дальше
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27 ноября 2019 года 19:43
Дивидендные выплаты "ФосАгро" (MOEX: PHOR) в 2020 году будут ближе к нижней границе, установленной новой дивидендной политикой на уровне 50% от скорректированной чистой прибыли, считают аналитики "ВТБ Капитала".
С учетом неблагоприятного прогноза по ценам на фосфатные удобрения в 2020 году и... читать дальше
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27 ноября 2019 года 19:29
Москва. 27 ноября. Доллар немного повышается, евро снижается на "Московской бирже" в среду вечером; рубль слабо меняется к бивалютной корзине в ходе неактивных торгов перед выходным днем в США и в ожидании подробностей относительно перспектив подписания торгового соглашения между США и Китаем. читать дальше
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27 ноября 2019 года 19:00
Москва. 27 ноября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в среду вновь умеренно подросли благодаря сохраняющемуся спросу глобальных инвесторов на рисковые активы, а также сильным кредитным качествам России. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) снизились в цене, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
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27 ноября 2019 года 18:45
Представленное на Дне инвестора видение развития МТС на ближайшие три года (2020-2022 гг.) показало продуманность подхода к развитию компании и может положительно повлиять на восприятие бумаги инвесторами, сообщается в обзоре Газпромбанка. "Эти события поддерживают взгляд экспертов Газппромбанка... читать дальше
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27 ноября 2019 года 17:52
В связи с празднованием в США Дня Благодарения, торговый день среды, по большому счету, является последним полноценным рабочим днем на этой неделе, и торговая активность в четверг-пятницу, вероятно, будет пониженной, говорится в комментарии ведущего аналитика Промсвязьбанка Михаила Поддубского. До... читать дальше
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27 ноября 2019 года 17:13
Аналитики ГК "ФИНАМ" сохраняют рекомендацию "Держать" по обыкновенным акциям ПАО "Северсталь" и полагают, что "Северсталь" с низким долгом и привлекательной дивидендной политикой выглядит более интересной для инвесторов по сравнению с сопоставимыми компаниями мировой металлургии, говорится в... читать дальше
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27 ноября 2019 года 16:44
оссийский рынок акций торговался в "плюсе" на фоне очередных надежд на скорое торговое соглашение США и КНР. В остальном можно сказать, что рынок продолжает консолидироваться, а инвесторы заняты ребалансировкой портфелей, отмечает в комментарии ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. К... читать дальше
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27 ноября 2019 года 15:56
Вероятность новых мер фискального стимулирования в США до президентских выборов крайне мала, сообщается в обзоре "ВТБ Капитала".
В последнее время одной из главных макроэкономических тем для части инвесторов стал тезис о приближающемся развороте в динамике мировой экономики – так называемых... читать дальше
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27 ноября 2019 года 15:36
(добавлен текст после 3-го абзаца)
Инвестиционная компания (ИК) "Атон" начала анализ публичных компаний IT-сектора РФ, сообщается в обзоре аналитиков ИК Виктора Дима и Анны Бутко.
Для акций "Яндекса" (MOEX: YNDX), глобальных депозитарных расписок (GDR) Mail.ru и американских депозитарных акций... читать дальше
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27 ноября 2019 года 15:36
Москва. 27 ноября. Доллар слегка повышается, евро немного снижается на "Московской бирже" в среду днем; рубль стабилен к бивалютной корзине в ходе неактивных торгов в ожидании подробностей относительно перспектив подписания торгового соглашения между США и Китаем. читать дальше
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27 ноября 2019 года 14:54
К середине торгового дня среды российские фондовые индексы удерживались в небольшом плюсе, получая поддержку от благоприятного внешнего фона, говорится в комментарии аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой. Индекс Мосбиржи к 14:15 мск вырос на 0,37% до 2941,52 пункта, а индекс РТС увеличился... читать дальше
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27 ноября 2019 года 14:20
Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB, повысил рекомендацию (рейтинг) для акций "Татнефти" (MOEX: TATN) с "держать" до "покупать", сообщается в аналитическом материале инвестбанка.
В то же время для акций "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) рекомендация была понижена с... читать дальше
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27 ноября 2019 года 14:00
Ожидаемое соглашение по первому этапу сделки между Вашингтоном и Пекином окажет ощутимую поддержку российской валюте, однако в дальнейшем значительное влияние на курс рубля окажет ход переговоров по остальным вопросам двусторонней повестки дня, говорится в обзоре корпорации "Уралсиб".
"Мы... читать дальше
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27 ноября 2019 года 13:38
Аналитики ГК "ФИНАМ" положительно оценивают финансовые результаты Jacobs Engineering Group за четвертый фискальный квартал 2019 года, говорится в комментарии аналитика компании Вадима Сысоева. Аналитики ГК "ФМНАМ" по-прежнему рекомендуют "Покупать" акции Jacobs Engineering Group и повышают... читать дальше
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