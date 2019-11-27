Утренние прогнозы: потенциал снижения ограничен

В среду аналитики допускают нейтральное или даже позитивное начало торгов на отечественном фондовом рынке.

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с отклонением не более 0,1-0,3%, вблизи отметки 2930 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2920, 2910 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2940, 2950 пунктов. После нейтрального открытия индекс Мосбиржи с большой долей вероятности прейдет в состояние "бокового" движения. Этому способствует неопределенное утреннее состояние внешнего фона".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Российский рынок продолжит консолидацию".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Дальнейший потенциал снижения ограничен районом поддержки 2910-2920 пунктов по индексу Мосбиржи. Пока поводов для ухода ниже нет, если только не начнет корректироваться американский рынок акций, находящийся вблизи исторических вершин. Впрочем, снижение можно рассматривать и как хорошую возможность усилить "лонги" в преддверии весьма вероятного рождественского ралли. В целом перед открытием российских торгов в среду внешний фон позитивен. Скорее всего, мы откроемся небольшим ростом, но дальнейшая динамика будет зависеть от наличия денег у инвесторов".

Промсвязьбанк (Михаил Поддубский): "Консолидация нефтяных цен на локальных максимумах и умеренный оптимизм на глобальных рынках могут позволить индексу Мосбиржи вернуться ближе к отметке 2950 пунктов".