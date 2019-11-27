Brent опустилась до $64,15

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов во вторник. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона в основном растут в среду. Цены на нефть снижаются в среду.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов во вторник, в десятый раз за месяц закрывшись на рекордных максимумах, инвесторы следили за новостями, касающимися торгового соглашения США и Китая.

Как сообщило китайское министерство торговли, вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, возглавляющий китайскую делегацию на переговорах с США по торговле, торгпред Роберт Лайтхайзер и министр финансов США Стив Мнучин в телефонной беседе достигли договоренности о решении проблем. В сообщении ведомства подчеркивается, что "стороны обсудили вопросы, вызывающие взаимные озабоченности, и достигли взаимопонимания по решению соответствующих проблем". Они "договорились о поддержании связи и контактов для решения остальных вопросов, касающихся заключения первого этапа соглашения (по торговле - ИФ)", отметило министерство.

Опубликованные во вторник статданные указали на неожиданное снижение индекса потребительского доверия в США в ноябре. Индекс уменьшился до 125,5 пункта, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. В октябре, согласно пересмотренным данным, показатель составлял 126,1 пункта, а не 125,9 пункта, как было объявлено ранее. Аналитики в среднем ожидали повышения индекса в ноябре до 127 пунктов.

Тем временем продажи новых домов в США в октябре 2019 года сократились на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 733 тыс. домов в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Сентябрьский показатель был пересмотрен в сторону повышения, до 738 тыс. с 701 тыс. Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали роста показателя с ранее указанного уровня на 0,6%, до 705 тыс.

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл в понедельник дал оптимистичную оценку экономике США, но сигнализировал, что в ближайшее время вряд ли будет необходимость в повышении процентных ставок, учитывая сохранение низкой инфляции, пишет MarketWatch. В ходе выступления на ежегодном мероприятии торговой палаты Род-Айленда Пауэлл сказал, что три снижения базовой процентной ставки, предпринятые ФРС в этом году, способствовали увеличению покупок жилья, что внесло свой вклад в рост экономики, который наблюдается уже 11-й год подряд, являясь самым продолжительным в истории периодом непрерывного экономического роста.

Котировки акций Best Buy в ходе торгов выросли на 9,86%. Продажи и прибыль американского ритейлера в минувшем квартале превзошли ожидания аналитиков, при этом компания также улучшила годовой прогноз.

Акции Walt Disney подорожали на 1,3% и достигли рекордной отметки на сообщении о том, что на новый стриминговый сервис компании, Disney+, ежедневно подписываются около миллиона человек.

Бумаги PVH Corp. снизились на 0,49%. Американская компания, владеющая рядом известных брендов одежды, в третьем квартале 2019 финансового года сократила чистую прибыль на 13,9%, однако скорректированный показатель оказался лучше прогнозов.

Акции Hewlett Packard Enterprise потеряли в цене 8,48%. Компания, занимающаяся выпуском продукции и оказанием услуг для корпоративных клиентов, завершила четвертый квартал 2019 финансового года с прибылью, однако выручка разочаровала аналитиков.

Акции Xerox Holdings подешевели на 1,2%. Компания подтвердила намерение обратиться напрямую к акционерам HP Inc. с предложением о покупке после того, как совет директоров HP отказался от потенциальной сделки. Бумаги HP потеряли 0,45%.

Цена бумаг Citigroup снизилась на 0,3%. Компания была оштрафована Банком Англии на 44 млн фунтов стерлингов ($57 млн) - рекордную сумму для британского ЦБ - за "серьезные ошибки" в предоставлении отчетности о показателях капитала и ликвидности в период с июня 2014 года по декабрь 2018 года.

Индекс Dow Jones Industrial Average во вторник вырос на 55,21 пункта (0,2%) - до 28121,68 пункта.

Standard & Poor's 500 поднялся за день на 6,88 пункта (0,22%), составив 3140,52 пункта.

Значение Nasdaq Composite по итогам торгов увеличилось на 15,44 пункта (0,18%) - до 8647,93 пункта.

Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном растут в среду вслед за подъемом американских индексов до новых рекордов благодаря позитивным сигналам о ходе торговых переговоров США и КНР.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 поднялся в ходе торгов на 0,4%, китайский Shanghai Composite увеличился на 0,1%, южнокорейский KOSPI - на 0,3%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,9%; гонконгский Hang Seng теряет 0,1%.

Президент США Дональд Трамп заявил, выступая в Белом доме во вторник, что переговоры с Китаем относительно первой фазы торгового соглашения близки к завершению.

"Мы на финальной стадии переговоров по очень важному соглашению. Думаю, можно сказать, одного из важнейших торговых соглашений за все время, - сказал Трамп. - Все идет очень хорошо".

Министерство торговли Китая сообщило во вторник, что представители Пекина и Вашингтона "достигли консенсуса по решаемым надлежащим образом вопросам".

Надежды инвесторов на то, что торговое соглашение все же будет подписано, растут, поскольку представители двух стран в последнее время внимательно следят за своей риторикой. Ситуация очень отличается от того, что было год назад, когда резкие комментарии той или иной стороны приводили к остановке переговоров и ухудшению отношений, пишет MarketWatch.

"В целом последние заявления говорят в пользу того, что переговоры Вашингтона и Пекина продвигаются, хотя и медленно", - отмечает главный инвестиционный директор Glenmede Trust Джейсон Прайд.

Акции японской Toshiba Corp. подскочили в цене на 4,2% на информации Nikkei о том, что Токийская фондовая биржа намерена упростить правила перевода акций компаний на ее основную площадку из второй секции. В соответствии с новыми правилами, компаниям, желающим выйти на основную площадку, потребуется предоставлять аудированную финансовую отчетность бирже в течение двух лет, а не пяти, как в настоящее время. Акции Toshiba были переведены во второй эшелон в 2017 году, когда собственный капитал компании стал отрицательным.

Бумаги японской нефтекомпании Inpex подорожали в ходе торгов на 1,4%, производителя электроники Screen Holdings - на 4,4%. Стоимость акций Z Holdings, владельца сервисов Yahoo Japan, опустилась на 3,1%.

В Гонконге дорожают бумаги девелопера Wharf Real Estate (+0,5%) и нефтекомпании CNOOC (+0,7%), в Южной Корее - бумаги LG Electronics (+0,7%).

Акции австралийской Beach Energy упали в цене на 2,5%.

Цены на нефть снижаются в среду на данных Американского института нефти (API), указавших на увеличение запасов нефти в США.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК составляет $64,15 за баррель, что на $0,12 (0,19%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник цена этих контрактов выросла на $0,62 (0,97%), до $64,27 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,12 (0,21%) - до $58,29 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт увеличился в цене на $0,4 (0,69%), до $58,41 за баррель.

По информации API, запасы нефти в Штатах на прошлой неделе выросли на 3,64 млн баррелей.

Официальные данные о запасах в США будут обнародованы министерством энергетики в среду в 18:30 МСК.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, прогнозируют снижение запасов нефти в США за минувшую неделю на 600 тыс. баррелей.

Накануне цены на нефть выросли благодаря сигналам прогресса в торговых переговорах США и Китая, однако инвесторы с осторожностью оценивают информацию о ходе переговоров в отсутствие конкретики.

"Нефтяной рынок по-прежнему довольно пессимистично оценивает перспективы цен на нефть в среднесрочной перспективе", - отмечает аналитик Australia & New Zealand Banking Group в Сиднее Дэниэл Хейнс.

"Также нет чрезмерного оптимизма в отношении того, что торговая сделка США и Китая принесет что-то, кроме отмены введенных ранее пошлин", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.