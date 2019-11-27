Покупать рубль против доллара стоит только спекулятивно с выставлением очень коротких "стопов" - Алор Брокер

Рубль в паре с долларом в начале торгов вторника уверенно ушел выше отметки 64 и даже протестировал сопротивление 64,10. Однако от него начались сильные продажи валюты. "По-прежнему не видим поводов для серьезного укрепления рубля в этом году. Покупать рубль против доллара стоит только спекулятивно с выставлением очень коротких "стопов". Уход пары доллар-рубль к концу декабря в район 65 и даже выше вполне реален", - отмечает в своем комментарии аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.