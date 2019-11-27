"БКС Глобал Маркетс" открыл новую торговую идею "Лонг в акциях "Детского мира" (MOEX: DSKY), учитывая сильную фундаментную историю компании и повышение доступности бумаги для инвесторов после размещения долей АФК "Система" (MOEX: AFKS) и РКИФ, говорится в обзоре аналитиков инвестбанка Дмитрия Скрябина и Марии Лукиной.

"Система" и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) разместили 23,7% капитала "Детского мира" по цене 91 рубль за акцию, что привело к увеличению free float до 57,6% и росту доступности акций компании для инвесторов. Для "Системы" и РКИФ действует 180-дневный период запрета на продажу дополнительных акций, что снижает риск навеса. Мы ожидаем повышение веса акций "Детского мира" в индексе MSCI Russia Small Cap (изменения вступают в силу с 27 ноября), которое, по нашим оценкам, обеспечит притоки в объеме $2 млн, или 1,4 дня торгов", - говорится в обзоре.

Ожидаемая доходность данной торговой идеи относительно рынка составляет, по оценке аналитиков "БКС Глобал Маркетс", 15% до февраля 2020 года.

Долгосрочная рекомендация для акций "Детского мира" от "БКС Глобал Маркетс" - "покупать". "Это у нас единственная рекомендация "покупать" в секторе. Дисконт в рыночной оценке акций "Детского мира" относительно аналогов равен 16%", - пишут аналитики.