Рынок акций РФ во вторник скорректировался вниз к 2930п по индексу Мосбиржи во главе с Сургутнефтегазом

Москва. 26 ноября. Рынок акций РФ во вторник скорректировался вниз под давлением продаж в рамках фиксации прибыли игроками на фоне передышки в росте мировых площадок, хотя откат сдерживался подросшей нефтью; индекс Мосбиржи опустился в район 2930 пунктов, при этом лидерами снижения выступили акции "Сургутнефтегаза" и не входящие в расчет индексов бумаги "МОЭСК" на дивидендных новостях.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2930,62 пункта (-0,8%), индекс РТС - 1440,95 пункта (-0,9%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 2,6%.

Доллар подрос до 64,07 рубля (+0,13 рубля).

Подешевели рублевые акции "Сургутнефтегаза" (-2,6% и -1,9% "префы"), "Распадской" (MOEX: RASP) (-2,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-2,2%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-2,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,6%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-1,5%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-1,3%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-1,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,8%).

Также просели акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,7%, до 6060 рублей), хотя днем бумаги росли после выхода сильного отчета за третий квартал по МСФО: чистая прибыль НК выросла на 3,6% и составила 190,4 млрд рублей. Ожидания рынка по величине чистой прибыли "ЛУКОЙЛа" составляли 163 млрд рублей (-11%). Величина свободного денежного потока (FCF), на базе которого теперь рассчитываются дивиденды "ЛУКОЙЛа", в третьем квартале составила 208,9 млрд рублей. За девять месяцев 2019 года чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" составила 520,9 млрд рублей, что на 13,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Выросли акции "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+1,2%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,6%), "Мосбиржи" (+0,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,3%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+0,2%).

Во вторник на позитивных новостях о ходе торговых переговоров между США и КНР преобладала позитивная динамика индексов в Азии (японский Nikkei 225 вырос на 0,4%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,03%), в Европе после локальной коррекции рост возобновился вечером (FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 0,1-0,2%) и обновляет максимумы Америка (индекс S&P 500 растет на 0,1%).

В минувшие выходные китайские власти сообщили, что ужесточат наказание за нарушение прав на интеллектуальную собственность в КНР. Это решение было воспринято инвесторами как шаг навстречу Вашингтону в одном из наиболее спорных вопросов торговых переговоров.

В понедельник вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, возглавляющий китайскую делегацию на переговорах с США по торговле, торгпред США Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стив Мнучин в телефонной беседе достигли договоренности о решении стоящих проблем, сообщило китайское министерство торговли. В сообщении подчеркивается, что "стороны обсудили вопросы, вызывающие взаимные озабоченности, и достигли взаимопонимания по решению соответствующих проблем". Они "договорились о поддержании связи и контактов для решения остальных вопросов, касающихся заключения первого этапа соглашения (по торговле - ИФ)", отметило ведомство.

Кроме того, подросла во вторник нефть, цена Brent к 18:50 МСК оказалась на $0,55 выше уровня суточной давности. Стоимость январских фьючерсов на Brent составила $63,83 за баррель (+0,4% и +0,4% накануне), январская цена WTI - $58,19 за баррель (+0,3% и +0,4% в понедельник).

Оптимистичные сообщения с фронта торговой войны между США и КНР поддерживают нефтяной рынок с начала октября. Позитивно на нефтяные контракты влияет и продолжающееся сокращение буровой активности в Штатах.

Как показал опрос Bloomberg, опубликованный в преддверии выхода официальных данных в среду, запасы нефти в США, вероятно, уменьшились на 939 тыс. баррелей на прошлой неделе, снизившись впервые за последние пять недель.

Тем временем внимание участников рынка постепенно смещается на встречу стран ОПЕК+ в начале декабря в Вене, где, вероятно, будет обсуждаться возможность продления действующей сделки по сокращению нефтедобычи до июня 2020 года.

Как отмечает эксперт компании "БКС брокер" Дмитрий Пучкарев, лучше рынка выглядели бумаги электроэнергетического сектора, поддерживаемые рекомендациями по промежуточным дивидендам ряда МРСК. Подход МРСК к промежуточным выплатам сильно разнится: дивидендная доходность "МРСК Урала" (MOEX: MRKU), например, может составить лишь 1,8%, в то время как у "МРСК Центра" (MOEX: MRKC) аналогичный показатель может достичь 7,3%. Это оказывает влияние на котировки сетевых компаний.

Для нефти драйверами для движения на горизонте пары недель могут выступить новости с торгового фронта США и Китая, а также встреча ОПЕК+ в начале декабря.

ADR Qiwi (MOEX: QIWI) подросли на 2,5%, несмотря на сообщения о том, что основатель Сергей Солонин и банк "Открытие" могут постепенно продать на рынке до 23,4 млн ADS (47,9% акций класса "B" или 37,4% капитала группы).

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ во вторник выделился из общего нейтралитета - индексы МосБиржи и РТС ощутимо снизились, не найдя новых драйверов для роста. Среди лидеров снижения выступили акции "Сургутнефтегаза", по которым, судя по всему, проходит фиксация прибыли, также просели акции "ЛУКОЙЛа", несмотря на данные о росте прибыли по МСФО за третий квартал.

В США три основных индекса акций на фоне торгового оптимизма расположены у исторических максимумов, в связи с чем не спешат развивать повышение в ожидании новых сигналов. Нефть пытается вернуться к максимумам с конца сентября ($64,27 за баррель Brent). В среду направление рынка, вероятно, зададут еженедельные данные по запасам в США. В четверг, по сообщениям СМИ, состоится совещание Минэнерго РФ с нефтяными компаниями по сделке ОПЕК+. Раннее позиция России была камнем преткновения в вопросе сокращения нефтедобычи, и не исключено, что и на этот раз идея о продлении сделки ОПЕК+ сразу на 6 месяцев столкнется с сопротивлением. В последнем случае нефтяные котировки могут оказаться под давлением.

Индексы МосБиржи и РТС просели в направлении нижних границ краткосрочных диапазонов 2900-2955 пунктов и 1430-1455 пунктов соответственно. В целом на рынке продолжается консолидация, а настораживающим для "быков" сигналом может стать разве что более сильное нисходящее движение, нежели наблюдалось в предыдущие дни. Ориентир по индексу МосБиржи на среду - 2900-2960 пунктов.

На мировых фондовых площадках инвесторы ждут конкретики по торговому вопросу, которой все еще недостает. Нисходящая динамика российского рынка, тем временем, частично была обеспечена вступлением в силу после закрытия торгов изменений в индексе MSCI Russia. В среду должно проясниться, насколько серьезны намерения инвесторов в отношении фиксации прибыли, считает Кожухова.

По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, европейские инвесторы предпочли проявить осторожность в ожидании конкретики по американо-китайским переговорам. КНР пошла на уступки в сфере ужесточения контроля за соблюдением интеллектуальных прав, но США пока хранят молчание по поводу отмены импортных пошлин. Бумаги "НОВАТЭКа" просели на новостях СМИ, что компания не будет получать господдержку для реализации своих проектов. Акции "Газпрома" просели на фоне известий, что переговоры по украинскому транзиту вновь могут застопориться из-за позиции Киева. Поддержку акциям "ЛУКОЙЛа" оказала квартальная отчетность - улучшение результатов во многом связано с увеличением маржи от переработки в России. АФК "Система" подписала новое кредитное соглашение со Сбербанком, направленное на оптимизацию долгового портфеля. Была достигнута договоренность о продлении сроков погашения выданных в 2018 году кредитов.

Ранее европейские индексы демонстрировали оптимизм на ожиданиях позитивных новостей по американо-китайским переговорам. Однако теперь инвесторы все же предпочитают воздержаться от решительных шагов, поскольку наступило определенное утомление от постоянных сообщений по поводу "проведенных продуктивно переговоров". Деньги желают знать точно и конкретно, когда наступит момент заключения торговой сделки. Агентство Xinhua вновь цитирует министерство торговли КНР по поводу соглашения переговорщиков продолжить обсуждение нерешенных вопросов.

Нефть выглядит оптимистично, но потенциал роста все же остается ограниченным. Предварительный опрос Reuters показал, что на рынке ждут сокращения запасов нефти в США за прошлую неделю на 300 тыс. баррелей. Вполне вероятно, что в ближайшие недели будет преобладать тенденция сокращения запасов на фоне завершения профилактических работ на американских НПЗ.

Заявления главы Федрезерва США Джерома Пауэлла охладили ожидания дальнейшего снижения ставки, хотя и вселили надежды, что повышение их состоится в отдаленном будущем. Российский рынок акций завершил день в "минусе" на фоне отсутствующей конкретики по торговым переговорам, рубль также начинает поддаваться прогнозам ослабления в декабре, отмечает Кочетков.

Аналитики Sberbank CIB напоминают, что итоги ноябрьского пересмотра индексов MSCI вступают в силу во вторник вечером после закрытия глобальных рынков. Увеличение веса китайских акций класса "А" в индексе MSCI, вероятно, оказывает давление на развивающиеся рынки, в том числе и на Россию.

Тем временем, председатель ФРС США Пауэлл дал понять, что в обозримом будущем позиция регулятора вряд ли изменится в условиях продолжающегося роста экономики США и улучшения ситуации на рынке труда. На многих развивающихся рынках инвесторы стали более оптимистично оценивать перспективы завершения торговой войны между США и Китаем, особенно после позитивных сообщений китайских государственных СМИ о том, что стороны близки к подписанию первого этапа торгового соглашения, полагают эксперты.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" во вторник подешевели акции "МОЭСК" (-4%, до 1,1345 рубля), АО "Русолово" (MOEX: ROLO) (-2,8%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (-2,8%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (-2,5%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (-2,3%), ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (MOEX: CHEP) (-2,2%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (-2,1%), ПАО "АЛРОСА-Нюрба" (MOEX: ALNU) (-2%).

Совет директоров ПАО "МОЭСК" рекомендовал акционерам принять решение о выплате дивидендов за 9 месяцев 2019 года в размере 4,237 копейки на акцию, сообщила компания. Общий размер выплат может составить 2,063 млрд рублей. Чистая прибыль МОЭСК по РСБУ в январе-сентябре составила 5,8 млрд рублей, по МСФО за 9 месяцев компания пока не отчиталась. Ранее в октябре совет директоров МОЭСК признал целесообразной выплату промежуточных дивидендов за 9 месяцев в размере "не менее 50% от общей суммы годовых дивидендов, планируемых в 2019 году".

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Алексея Адонина, выплата промежуточных дивидендов "МОЭСК" в размере 4,24 копейки транслируется в 4% доходности. Поскольку промежуточные дивиденды должны составить не менее 50% от годовых, то годовая дивидендная доходность должна достичь 8% (еще одна выплата будет по итогам 2019 года, а отсечка реестра по промежуточным дивидендам будет 6 декабря).

Тем не менее, коррекция в акциях "МОЭСК" связана с тем, что инвесторы ожидали более резкое увеличение выплат дивидендов. "Мы приветствуем переход на более частое распределение дивидендов в течение года, кроме того, по нашим прогнозам, прибыль "МОЭСК" будет расти в будущем, что должно отразиться в росте дивидендных выплат, который, по нашим оценкам, может составить до 30% в год ежегодно в течение ближайших 5 лет", - считает Адонин.

Просели акции "Энел Россия" (MOEX: ENRU) (-1%, до 0,918 рубля).

CFO Enel Альберто де Паоли сообщил на пресс-конференции во вторник, что Enel не рассматривает выплату спецдивидендов акционерам ПАО "Энел Россия" после продажи "Рефтинской ГРЭС" по техническим и стратегическим причинам.

Выросли во вторник бумаги ПАО "Бест эффортс банк" (MOEX: ALBK) (+13,7%), ПАО "Сафмар финансовые инвестиции" (MOEX: SFIN) (+3,6%), "МРСК Центра" (+2,4%), "МРСК Центра и Приволжья" (MOEX: MRKP) (+2,4%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+2,2%), ПАО "Объединенные кредитные системы" (MOEX: UCSS) (+2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи составил 87,286 млрд рублей (из них 17,84 млрд рублей пришлось на "Газпром" (MOEX: GAZP) и 14,114 млрд рублей - на акции "ЛУКОЙЛа").