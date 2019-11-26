Рубль вечером немного ускорил снижение к доллару и евро после завершения основных налоговых выплат ноября

Москва. 26 ноября. Доллар и евро умеренно повышаются на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль слабеет к бивалютной корзине в связи с уменьшением спроса на рублевую ликвидность после перечисления накануне основных налоговых выплат ноября.

Курс доллара США составил 64,09 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 14,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 70,56 руб./EUR1, подорожав на 13 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 13,83 копейки - до 66,7 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного ускорил темпы снижения и умеренно дешевеет к доллару и евро на вечерних торгах в условиях снижения спроса на рублевую ликвидность после уплаты основных налоговых выплат ноября. Участники торгов продолжают анализировать новости относительно подписания торгового соглашения между США и Китаем, однако с учетом сниженной активности зарубежных игроков из-за празднования в США Дня благодарения основные рублевые пары продолжают торговаться в узких диапазонах.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский, последние две торговые сессии пара "доллар-рубль" консолидируется вблизи отметки 64 руб./$1. "В целом текущая неделя будет отмечена низкой торговой активностью и в четверг-пятницу объемы торгов будут заметно ниже среднего. В четверг в США отмечается День благодарения, в пятницу - раннее закрытие американские площадок. Как следствие, рубль покажет нейтральную динамику, явных драйверов для роста волатильности в российской валюте пока не видно", - полагает Поддубский.

25 ноября в бюджет были перечислены НДС, НДПИ и акцизы, а 28 ноября должен быть выплачен налог на прибыль. Общий объем налоговых выплат в этом месяце оценивается аналитиками примерно в 1,1 трлн рублей.

Как сообщило министерство торговли КНР, вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, возглавляющий китайскую делегацию на переговорах с США по торговле, торгпред Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стив Мнучин в телефонной беседе достигли договоренности о решении проблем. В сообщении ведомства подчеркивается, что "стороны обсудили вопросы, вызывающие взаимные озабоченности, и достигли взаимопонимания по решению соответствующих проблем". Они "договорились о поддержании связи и контактов для решения остальных вопросов, касающихся заключения первого этапа соглашения (по торговле - ИФ)", отметило министерство.

В минувшие выходные китайские власти сообщили, что ужесточат наказание за нарушение прав на интеллектуальную собственность в КНР. Это решение было воспринято инвесторами как шаг навстречу Вашингтону в одном из наиболее спорных вопросов торговых переговоров.

Госсовет КНР одобрил положения по защите интеллектуальной собственности, предусматривающие, в частности, введение более жестких мер, как дисциплинарных, так и уголовных, за выпуск контрафактной продукции и другие факты нарушения прав на интеллектуальную собственность.

Тем не менее, как отмечают аналитики Sberbank Investment Research, рубль и другие валюты развивающихся рынков находятся под давлением из-за по-прежнему настороженного отношения к ним иностранных инвесторов, обусловленного отсутствием подробностей возможной торговой сделки США с Китаем и сохранением вероятности повышения импортных пошлин на китайскую продукцию с 15 декабря. "Более того, Дональд Трамп все еще не подписал законопроект в поддержку протестующих в Гонконге, но почти наверняка подпишет его, причем, вероятно, в ближайшее время, после чего напряженность между США и Китаем, скорее всего, усилится", - полагают аналитики.

По словам начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко, сразу после завершения расчетов по основным налоговым платежам ноября (в понедельник банки переводили в бюджет НДС, акцизы и НДПИ) доллар предпринял новые попытки закрепиться выше 64 руб./$1.

"Уже в первый час торгов во вторник американская валюта поднималась выше указанного уровня, а к окончанию первой половины дня находилась в районе 64,1 руб./$1. Лишившись поддержки экспортеров, рубль ощутил давление с развивающихся рынков, где, несмотря на сохраняющиеся надежды на достижение торгового урегулирования между США и Китаем, проявляется неприятие инвесторов к риску. Так, наряду с рублем, отрицательную динамику в паре с долларом к середине дня демонстрировали турецкая лира, южноафриканский рэнд, аргентинский песо и ряд других валют. До конца ноября банкам на российском рынке остается перечислить налог на прибыль, однако оставшиеся платежи, по всей видимости, уже не смогут оказать поддержку рублю в борьбе за рубеж в 64 против доллара", - подчеркнул Кравченко.

Цены на нефть эталонных марок немного повышаются вечером во вторник после роста накануне, вызванного оптимизмом в отношении торговой сделки США и КНР. Стоимость январских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК повысилась на 0,19% - до $62,74 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на январь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени увеличились на 0,14% - до $58,09 за баррель.

Оптимистичные сообщения с фронта торговой войны между США и КНР поддерживают нефтяной рынок с начала октября. Позитивно на нефтяные контракты влияет и продолжающееся сокращение буровой активности в Штатах.

Тем временем внимание участников рынка постепенно смещается в сторону встречи стран ОПЕК+ в начале декабря в Вене, где, вероятно, будет обсуждаться возможность продления действующей сделки по сокращению нефтедобычи.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 27 ноября на 26,02 копейки, до 64,0239 руб./$1, и увеличил курс евро на 20,37 копейки, до 70,5159 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся во вторник на 18,68 копейки по отношению к понедельнику и составил 63,0302 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:01 МСК увеличился на 15,13 копейки и составил 63,0436 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 354,018 млн, из которых $622,066 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 731,952 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 20,46 копейки по отношению к понедельнику, до 70,5212 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 16,81 копейки и составил 70,5474 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR697,32 млн, из которых EUR200,815 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR496,505 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России во вторник, 19 ноября, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 630 млрд рублей (при лимите 1 трлн 630 млрд рублей и общем спросе 1 трлн 651,5 млрд рублей) в среднем по ставке 6,47% годовых. На предыдущем аналогичном депозитном аукционе, состоявшемся 19 ноября, банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 758 млрд рублей (при лимите 1 трлн 800 млрд рублей и общем спросе 1 трлн 758 млрд рублей) в среднем по ставке 6,46% годовых.

Ставки краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов остались во вторник на отметках предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая повысилась на 1 базисный пункт - до 7,63% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на уровне 6,68% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также не изменились по сравнению с понедельником - 6,73%, 6,78% и 6,81% годовых соответственно.

"Ставки межбанковского рынка пока лишь незначительно отреагировали на крупные налоговые платежи понедельника. Не исключено, что после оттока ликвидности в бюджет ставки МБК все же еще подрастут к концу месяца, однако в целом можно ожидать сохранения комфортной ситуации на внутреннем рынке. Кроме того, сегодня Банк России сократил лимит на очередном недельном депозитном аукционе, предложив банкам к размещению 1,63 трлн рублей против 1,76 трлн рублей, размещенных кредитными организациями неделей ранее. Банки в полной мере воспользовались сегодняшним лимитом ЦБ, и таким образом, уже завтра в банковскую систему вернется 128 млрд рублей, что частично компенсирует отток ликвидности на оставшиеся платежи в бюджет (в четверг еще около 300 млрд рублей по налогу на прибыль)", - отмечает Кравченко.