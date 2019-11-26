Цены большинства выпусков евробондов РФ во вторник умеренно подрастают вслед за UST

Москва. 26 ноября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций во вторник умеренно подрастают благодаря как сохраняющемуся спросу иностранных инвесторов на российские активы, так и позитивной ценовой динамике американских казначейских обязательств (US Treasuries); исключение составили лишь несколько выпусков евробондов РФ. При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов в целом незначительные.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК снизилась по отношению к закрытию 25 ноября всего на 2 базисных пункта и составила 114,23% от номинала, что соответствует доходности 2,64% годовых (практически без изменений к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries выросла за день на 4 базисных пункта, составив 100,79% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта - до 1,59% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США расширился на 2 пункта и составил 105 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году выросли на 28 базисных пунктов по отношению к предыдущему закрытию, составив 130,33% от номинала (доходность снизилась на 1,5 пункта - до 3,905% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году выросли в цене на 40 пунктов, поднявшись до 126,37% от номинала (доходность снизилась на 2,5 пункта и составила 3,855% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 15 базисных пунктов - до 110,99% от номинала (доходность снизилась на 3 пункта - до 2,88% годовых), евробонды с погашением в 2023 году - на 13 базисных пунктов, до 109,79% от номинала (доходность снизилась на 4 пункта - до 2,17% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 14 базисных пунктов, подорожав до 122,38% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт и составила 3,915% годовых).

И лишь новый десятилетний выпуск евробондов РФ с погашением в 2027 году снизился в цене на 11 базисных пунктов, до 108,32% от номинала (доходность выросла на 1,5 пункта - до 3,015% годовых).

"После небольшой локальной паузы сегодня котировки российских еврооблигаций возобновили рост, чему способствовал целый ряд позитивных факторов. Наиболее активное повышение традиционно демонстрируют "длинные" выпуски евробондов России. Причем это не просто индикативный рост - на этих уровнях совершаются активные сделки, что свидетельствует о реальном спросе инвесторов. Таким образом, несмотря на и так уже довольно высокие ценовые уровни, рынок держится крепко. Участники рынка по-прежнему охотно покупают российские долговые бумаги, считая их привлекательными для инвестиций", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник казначейства Металлинвестбанка Селим Агарзаев.