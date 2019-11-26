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26 ноября 2019 года 18:33
Уверенности в декабрьском "ралли" на фондовом рынке в этом году нет - "Открытие Брокер"
Отечественные фондовые индексы в декабре будут консолидироваться, уверенности в предновогоднем "ралли" в этом году нет, хотя инвесторы должны быть вполне довольны тем, как рынок вырос с начала года, отмечается в комментарии ведущего аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова. По мнению эксперта, в дальнейшем стремительный рост может продемонстрировать "Газпром" и бумаги металлургов: "Бумаги наших сталеваров были под сильным давлением в последние месяцы. Соответственно, они стали интересны не только с позиции роста курсовой стоимости, но и с позиции дивидендных ожиданий, поскольку в перспективе 1-3 лет можно ждать сохранения относительно высокой дивидендной доходности сектора. В случае завершения торговой войны США и Китая сектор получит шанс на позитивную переоценку. По "Газпрому" потенциал достаточно высокий за счёт смягчения денежной политики и увеличения доли средств, направляемых на дивиденды. По итогам 2019 года можно ждать дивиденды на уровне 18-20 рублей, а дальнейшее будет определено 5 декабря. Вполне вероятно, что через 2-3 года компания будет выплачивать до 25-30 рублей на акцию". Сохраняется потенциал роста и у финансового сектора. "У ВТБ ещё есть потенциал работы над расходами с целью повышения эффективности. У Сбербанка уже наблюдается снижение темпов роста прибыли. С Московской биржей история иная. Растёт число брокерских счетов, растёт число ИИС. Это будет способствовать увеличению прибыли. Снижение ставки ЦБ РФ также повысит интерес населения к финансовому рынку. Соответственно, наиболее интересно смотрятся акции Московской биржи", - отмечает Андрей Кочетков. Эксперт полагает, что до конца декабря курс рубля может ослабнуть до 65 на фоне традиционного роста рублёвой ликвидности под конец года. "Перед длинными выходными увеличится спрос на валюту со стороны населения, а также усилятся различные опасения спекулянтов. Впрочем, нельзя исключать того, что Вашингтон и Пекин всё же найдут в себе силы, чтобы порадовать мировую экономику какими-либо договорённостями. Тогда укрепление рубля станет более вероятным", - размышляет ведущий аналитик "Открытие Брокер". Что касается 2020 года, то Андрей Кочетков видит несколько факторов, от которых будет зависеть судьба российского рынка: "Мы пока не можем получить ответы на несколько важных вопросов. Во-первых, США и Китай всё ещё не могут договориться по торговым отношениям. Трамп ходит под риском импичмента. Во-вторых, ведущие центральные банки смягчили свою политику, но этого может оказаться недостаточно, чтобы оживить глобальный рост. Если говорить о специфических российских факторах, то на текущий момент мы имеем слишком оптимистичные ожидания по поводу инфляции и реакции ЦБ РФ на неё. Поэтому можно ожидать как рост индекса МосБиржи до 3500 пунктов, так и его коррекции до 2500 пунктов при неблагоприятном стечении обстоятельств. Негативным фактором можно считать продолжение торговой войны США и КНР".
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27 ноября 2019 года 09:09
(повтор) Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" повысила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) АФК "Система" (MOEX: AFKS) с $5,3 до $6,1 за штуку, сообщается в обзоре ИК. Рекомендация (рейтинг) "покупать" для этих бумаг была подтверждена. "Мы скорректировали... читать дальше
.27 ноября 2019 года 09:01
"БКС Глобал Маркетс" открыл новую торговую идею "Лонг в акциях "Детского мира" (MOEX: DSKY), учитывая сильную фундаментную историю компании и повышение доступности бумаги для инвесторов после размещения долей АФК "Система" (MOEX: AFKS) и РКИФ, говорится в обзоре аналитиков инвестбанка Дмитрия... читать дальше
.26 ноября 2019 года 19:43
Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" повысила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) АФК "Система" (MOEX: AFKS) с $5,3 до $6,1 за штуку, сообщается в обзоре ИК. Рекомендация (рейтинг) "покупать" для этих бумаг была подтверждена. "Мы скорректировали модель... читать дальше
.26 ноября 2019 года 19:33
Рынок акций РФ во вторник скорректировался вниз к 2930п по индексу Мосбиржи во главе с Сургутнефтегазом
Москва. 26 ноября. Рынок акций РФ во вторник скорректировался вниз под давлением продаж в рамках фиксации прибыли игроками на фоне передышки в росте мировых площадок, хотя откат сдерживался подросшей нефтью; индекс Мосбиржи опустился в район 2930 пунктов, при этом лидерами снижения выступили акции "Сургутнефтегаза" и не входящие в расчет индексов бумаги "МОЭСК" на дивидендных новостях. читать дальше
.26 ноября 2019 года 19:29
Рубль вечером немного ускорил снижение к доллару и евро после завершения основных налоговых выплат ноября
Москва. 26 ноября. Доллар и евро умеренно повышаются на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль слабеет к бивалютной корзине в связи с уменьшением спроса на рублевую ликвидность после перечисления накануне основных налоговых выплат ноября. читать дальше
.26 ноября 2019 года 18:06
ФРС США продолжает вливать ликвидность на рынок через операции однодневного репо, фондовые индексы имеют все шансы продолжить рост, говорится в обзоре "ВТБ Капитала". Между тем переток капитала в рисковые активы лишает поддержки доллар и золото. Параллельно продолжается бум на рынке слияний и... читать дальше
.26 ноября 2019 года 17:40
Текущие котировки нефти и природного газа оказывают давление на американских эмитентов высокодоходных бумаг - Julius Baer
Текущие котировки нефти и природного газа оказывают давление на американских эмитентов высокодоходных бумаг, говорится в комментарии руководителя отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркуса Алленшпаха. Кредитные спреды вернулись к уровням 2016 года. "На фоне того, как рынок... читать дальше
.26 ноября 2019 года 17:18
По мнению ФРС США, американская экономика и действующая денежно-кредитная политика находятся в хорошем состоянии, говорится в комментарии главного валютного стратега Julius Baer Дэвида Коля. Это означает, что дальнейшие снижения ключевой ставки маловероятны. После трех сокращений целевого... читать дальше
.26 ноября 2019 года 16:59
Наиболее вероятные фавориты на горизонте 6 месяцев: Сбербанк, нефтяной сектор и Яндекс - опрос инвесторов
Наиболее вероятные фавориты на горизонте 6 месяцев: Сбербанк России (MOEX: SBER), нефтяной сектор и "Яндекс" (MOEX: YNDX), аутсайдеры - сталь, ритейл и газ, свидетельствуют данные опроса, проведенного "БКС Глобал Маркетс" в ходе встреч с западными институциональными инвесторами в... читать дальше
.26 ноября 2019 года 16:51
Ожидается, что отчет API о еженедельных изменениях запасов нефти покажет, что запасы сырой нефти сократились на 300 тысяч баррелей. Это будет первое снижение за пять недель, если прогноз подтвердится. Данная статистика поддержит цены на нефть, но не окажет существенного влияния на ценовую... читать дальше
.26 ноября 2019 года 16:21
среду рубль может немного укрепить свои позиции на фоне аукционов ОФЗ, но более сильного укрепления пока не будет, говорится в комментарии ведущего аналитика "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова. Давление будет постепенно усиливаться на фоне завершения налоговых платежей. читать дальше
.26 ноября 2019 года 16:01
Аналитики Промсвязьбанка считают, что справедливая стоимость акции "ЛУКОЙЛа" составляет 7480 руб., что предполагает потенциал роста к текущей цене в 22%, и рекомендуют покупать акции. "ЛУКОЙЛ" представил отчетность за 3 квартал и 9 месяцев 2019 года лучше ожиданий, сообщается в обзоре... читать дальше
.26 ноября 2019 года 15:30
Рубль днем развернулся вниз и слегка снижается к доллару и евро после завершения основных налоговых выплат ноября
Москва. 26 ноября. Доллар и евро после утреннего снижения перешли к небольшому повышению на "Московской бирже" во вторник днем; рубль развернулся вниз и слегка дешевеет к бивалютной корзине в связи с уменьшением спроса на рублевую ликвидность после перечисления накануне основных налоговых выплат ноября. читать дальше
.26 ноября 2019 года 15:20
Закрепление котировок акций ФосАгро выше 2484 руб. может послужить катализатором роста до октябрьского максимума 2535 руб. - ИК "Велес Капитал"
Закрепление котировок акций "ФосАгро" выше 2484 рублей может послужить катализатором роста до октябрьского максимума в 2535 рублей, говорится в комментарии ИК "Велес Капитал". Бумаги "ФосАгро" растут второй день подряд после публикации финансовых результатов по МСФО за 3-й квартал 2019 года.... читать дальше
.26 ноября 2019 года 14:56
Евробонды ФосАгро вряд ли можно считать привлекательными с учетом ухудшения финансовых показателей - Уралсиб
Евробонды ФосАгро вряд ли можно считать привлекательными с учетом ухудшения финансовых показателей за 3 кв. 2019 г. по МСФО, говорится в обзоре корпорации "Уралсиб". Группа ФосАгро опубликовала результаты за 3 кв. 2019 г. по МСФО, которые оказались немного выше консенсус-прогноза по выручке и... читать дальше
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