ФРС США будет сохранять ключевую ставку без изменений до конца 2020 года - Julius Baer

По мнению ФРС США, американская экономика и действующая денежно-кредитная политика находятся в хорошем состоянии, говорится в комментарии главного валютного стратега Julius Baer Дэвида Коля. Это означает, что дальнейшие снижения ключевой ставки маловероятны. После трех сокращений целевого коридора стоимости заимствований за текущий год, подавляющее большинство представителей регулятора выступают за сохранение текущего коридора на уровне 1,50% - 1,75%.

"Мы ожидаем, что ФРС США оставит ставку без изменений на следующем заседании 11 декабря и в течение 2020 года. Ситуация на финансовых рынках указывает на то, что рыночные ожидания учли эту позицию, однако не полностью с ней согласны. Фьючерсы рынка краткосрочных капиталов по-прежнему дисконтируют еще одно снижение ставки во второй половине 2020 года". - отмечает эксперт Julius Baer.

Причиной более оптимистичного взгляда Julius Baer являются свежие экономические данные, которые указывают на то, что глобальное замедление в производственном секторе проходит дно. Предварительные индексы деловой активности за ноябрь в Европе и США показывают улучшения. В еврозоне индекс вырос с 45,9 до 46,6, что означает менее существенное замедление в промышленном секторе.

"В то же время, расширение торможения в глобальном производственном секторе на другие сегменты экономики остается ограниченным, а близкий к рекордно низким значениям уровень безработицы в США поддерживает потребительский сектор и сектор жилой недвижимости, - подчеркивает Дэвид Коль. - В США, индекс деловой активности вырос с 51,3 до 52,2, что позволяет ожидать позитивной динамики в ближайшие месяцы. Более того, предварительный индекс деловой активности в секторе услуг в США вырос с 50,6 до 51,6. Это подтверждает, что темпы роста американской экономики должны снова ускориться в I квартале 2020 года".