Переток капитала в рисковые активы лишает поддержки доллар и золото - "ВТБ Капитал"

ФРС США продолжает вливать ликвидность на рынок через операции однодневного репо, фондовые индексы имеют все шансы продолжить рост, говорится в обзоре "ВТБ Капитала". Между тем переток капитала в рисковые активы лишает поддержки доллар и золото. Параллельно продолжается бум на рынке слияний и поглощений: согласно представленным в понедельник данным, их объем достиг 70 млрд долл.

Позитива добавляют надежды на достижение консенсуса по вопросу разрешения торгового спора США и Китая. "Инвесторам хотелось бы верить, что сторонам удастся договориться об отмене ранее введенных пошлин, а также об отмене, или по крайней мере об отсрочке запланированного на 15 декабря повышения действующих пошлин", - указывает экономист "ВТБ Капитала" Нил Маккиннон.