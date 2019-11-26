Наиболее вероятные фавориты на горизонте 6 месяцев: Сбербанк, нефтяной сектор и Яндекс - опрос инвесторов

Наиболее вероятные фавориты на горизонте 6 месяцев: Сбербанк России (MOEX: SBER), нефтяной сектор и "Яндекс" (MOEX: YNDX), аутсайдеры - сталь, ритейл и газ, свидетельствуют данные опроса, проведенного "БКС Глобал Маркетс" в ходе встреч с западными институциональными инвесторами в октябре-ноябре.

Как говорится в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова, консенсус среди опрошенных инвесторов указывает на преобладание в их портфелях позиционирования overweight (60%) по России относительно бенчмарков, и лишь 17% занимают позицию underweight. Данные результаты подтверждаются и другими различными опросами, а также фактическим позиционированием, согласно данным EPFR Global, отмечает эксперт.

"Банки (в основном Сбербанк) вновь возглавили список бумаг с наибольшим ожидаемым ростом на горизонте 6 месяцев: в этом контексте сектор упоминался 57% инвесторов, и лишь 7% ожидают, что его динамика будет отставать от рынка. Мы намеренно отделяем нефтяной сектор (47% опрошенных ожидают опережающую рынок динамику, 3% видят его среди отстающих) от газового, который, по мнению 20% респондентов, покажет динамику хуже рынка, и лишь 7% клиентов видят его среди лидеров. Около 30% считают, что динамику лучше рынка может показать медийный сектор, несмотря на высокую волатильность котировок акций "Яндекса" в период проведения опросов", - пишет Смольянинов.

В то же время он обращает внимание на то, что ни один из инвесторов, принявших участие в опросе, в настоящее время не верит, что стальной сектор может показать опережающую динамику: каждый третий опрошенный называл его в качестве наиболее вероятного аутсайдера.

Однако около 13% инвесторов сказали, что опережающую динамику покажет электроэнергетический сектор. "Мы также позитивно оцениваем перспективы сектора, хотя в ближайшее время динамика прибыли может быть слабой", - отмечает эксперт.

Наконец, еще 13% респондентов упомянули металлургов, в большинстве случаев подразумевая "Норильский никель" (MOEX: GMKN), в качестве вероятного лидера на ближайшие 6 месяцев. "Исходя из текущих оценок, мы имеем нейтральный взгляд на бумаги компании", - говорится в обзоре.

Далее в антирейтинге посте сталелитейных компаний идет ритейл: 27% респондентов ожидают динамики хуже индексов, и лишь 10% видят возможность для опережения. Около 20% опрошенных считают газовый сектор вероятным аутсайдером, и лишь 7% - будущим лидером. Телекоммуникации оказались еще одним сектором, перспективы которого инвесторы оценивают в целом негативно: 10% опрошенных считают его потенциально худшим сектором, 3% полагают, что он сможет опередить рынок. "Инвесторы в целом согласны с нашим позитивным взглядом на "Мобильные Телесистемы" (MOEX: MTSS) и задают вопросы по VEON, при этом "Ростелеком" (MOEX: RTKM) интереса практически не вызывает", - пишет стратег.

Прочие сектора почти не упоминались в ходе состоявшихся встреч, стратег лишь отмечает позитивное отношение ряда инвесторов к драгметаллам (в первую очередь в качестве хеджа против глобальной макроэкономической неопределенности) и девелоперам (потенциально могут выиграть от более низких процентных ставок за счет повышения доступности кредитов и снижения ипотечных ставок).

По мнению Смольянинова, как и прежде, уверенности в будущей секторальной динамике нет: инвесторы называли сразу несколько потенциальных лидеров или ни одного. "В результате несколько инвесторов не смогли назвать аутсайдера: в первую очередь фонды EM с концентрированными длинными позициями в отдельных именах по России", - добавил эксперт.