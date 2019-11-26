Рубль днем развернулся вниз и слегка снижается к доллару и евро после завершения основных налоговых выплат ноября

Москва. 26 ноября. Доллар и евро после утреннего снижения перешли к небольшому повышению на "Московской бирже" во вторник днем; рубль развернулся вниз и слегка дешевеет к бивалютной корзине в связи с уменьшением спроса на рублевую ликвидность после перечисления накануне основных налоговых выплат ноября.

Курс доллара США составил 64,03 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 8,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 70,53 руб./EUR1, подорожав на 10 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 9,3 копейки - до 66,95 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 27 ноября на 26,02 копейки, до 64,0239 руб./$1, и увеличил курс евро на 20,37 копейки, до 70,5159 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного дешевеет к доллару и евро на дневных торгах в условиях снижения спроса на рублевую ликвидность после уплаты основных налоговых выплат ноября. Накануне в бюджет были перечислены НДС, НДПИ и акцизы, послезавтра, 28 ноября должен быть выплачен налог на прибыль. Общий объем налоговых выплат в этом месяце оценивается аналитиками примерно в 1,1 трлн рублей.

По словам начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко, сразу после завершения расчетов по основным налоговым платежам ноября (в понедельник банки переводили в бюджет НДС, акцизы и НДПИ) доллар предпринял новые попытки закрепиться выше 64 руб./$1.

"Уже в первый час торгов во вторник американская валюта поднималась выше указанного уровня, а к окончанию первой половины дня находилась в районе 64,1 руб./$1. Лишившись поддержки экспортеров, рубль ощутил давление с развивающихся рынков, где, несмотря на сохраняющиеся надежды на достижение торгового урегулирования между США и Китаем, проявляется неприятие инвесторов к риску. Так, наряду с рублем, отрицательную динамику в паре с долларом к середине дня демонстрировали турецкая лира, южноафриканский рэнд, аргентинский песо и ряд других валют. До конца ноября банкам на российском рынке остается перечислить налог на прибыль, однако оставшиеся платежи, по всей видимости, уже не смогут оказать поддержку рублю в борьбе за рубеж в 64 против доллара", - подчеркнул начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Из внутренних факторов отметим постепенное завершение налогового периода. Вчера российские компании выплачивали НДС, НДПИ, акцизы, в четверг предстоит выплата налога на прибыль. Как мы отмечали ранее, ноябрьский объем платежей сезонно меньше в сравнении с другими месяцами, поэтому не думаем, что этот фактор оказывал значимое влияние на рубль. Согласно нашей модели, равновесный курс пары "доллар-рубль" по-прежнему расположен выше отметки в 65 руб./$1, но явных драйверов для роста волатильности в рубле пока не наблюдаем", - говорит аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский.

Рынки продолжают анализировать новости относительно заключения промежуточного торгового соглашения между США и Китаем. Как сообщило министерство торговли КНР, вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, возглавляющий китайскую делегацию на переговорах с США по торговле, торгпред Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стив Мнучин в телефонной беседе достигли договоренности о решении стоящих проблем.

В сообщении ведомства подчеркивается, что "стороны обсудили вопросы, вызывающие взаимные озабоченности, и достигли взаимопонимания по решению соответствующих проблем". Они "договорились о поддержании связи и контактов для решения остальных вопросов, касающихся заключения первого этапа соглашения (по торговле - ИФ)", отметило министерство.

В минувшие выходные китайские власти сообщили, что ужесточат наказание за нарушение прав на интеллектуальную собственность в КНР. Это решение было воспринято инвесторами как шаг навстречу Вашингтону в одном из наиболее спорных вопросов торговых переговоров.

"Рубль и другие валюты развивающихся рынков находятся под давлением из-за по-прежнему настороженного отношения к ним иностранных инвесторов, обусловленного отсутствием подробностей возможной торговой сделки США с Китаем и сохранением вероятности повышения импортных пошлин на китайскую продукцию с 15 декабря. Более того, Дональд Трамп все еще не подписал законопроект в поддержку протестующих в Гонконге, но почти наверняка подпишет его, причем, вероятно, в ближайшее время, после чего напряженность между США и Китаем, скорее всего, усилится", - отмечают аналитики Sberbank Investment Research.

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл в понедельник дал оптимистичную оценку экономике США, но сигнализировал, что в ближайшее время вряд ли будет необходимость в повышении процентных ставок, учитывая сохранение низкой инфляции, пишет MarketWatch. В ходе выступления на ежегодном мероприятии торговой палаты Род-Айленда в понедельник Пауэлл сказал, что три снижения базовой процентной ставки, предпринятые ФРС в этом году, способствовали увеличению покупок жилья, что внесло свой вклад в рост экономики, который наблюдается уже 11-й год подряд, являясь самым продолжительным в истории периодом непрерывного экономического роста.

В то же время глава ФРС отметил, что на протяжении последних семи лет инфляция в США по большей части остается ниже целевых 2%. Хотя большинство предпочитает, чтобы рост цен был ограничен, Федрезерв беспокоится, что стабильно низкая инфляция может закрепиться, в результате чего регулятор будет вынужден постоянно удерживать ставки на низком уровне. "Именно поэтому необходимо, чтобы мы использовали инструменты ФРС, чтобы не допустить нездоровой тенденции к снижению инфляционных ожиданий и инфляции", - сказал Пауэлл.

Цены на нефть эталонных марок немного повышаются днем во вторник после роста накануне, вызванного оптимизмом в отношении торговой сделки США и КНР. Стоимость январских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК повысилась на 0,14% - до $62,71 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на январь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени увеличились на 0,1% - до $58,07 за баррель.

Оптимистичные сообщения с фронта торговой войны между США и КНР поддерживают нефтяной рынок с начала октября. Позитивно на нефтяные контракты влияет и продолжающееся сокращение буровой активности в Штатах.

Тем временем внимание участников рынка постепенно смещается в сторону встречи стран ОПЕК+ в начале декабря в Вене, где, вероятно, будет обсуждаться возможность продления действующей сделки по сокращению нефтедобычи.

Ставки краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов остались во вторник на отметках предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая повысилась на 1 базисный пункт - до 7,63% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на уровне 6,68% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также не изменились по сравнению с понедельником - 6,73%, 6,78% и 6,81% годовых соответственно.