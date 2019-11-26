Аналитики Промсвязьбанка рекомендуют покупать акции "ЛУКОЙЛа"

Аналитики Промсвязьбанка считают, что справедливая стоимость акции "ЛУКОЙЛа" составляет 7480 руб., что предполагает потенциал роста к текущей цене в 22%, и рекомендуют покупать акции.

"ЛУКОЙЛ" представил отчетность за 3 квартал и 9 месяцев 2019 года лучше ожиданий, сообщается в обзоре банка.

"Мы высоко оцениваем результаты "ЛУКОЙЛа". С учетом новых данных мы скорректировали справедливую стоимость компании, а также произвели пересчет годового дивиденда (2019), что особенно актуально с учетом новой политики компании - направлять на выплату дивидендов не менее 100% скорректированного FCF (на капзатраты, уплаченные проценты, обязательства по аренде и выкуп собственных акций). По нашей оценке, совокупный дивиденд за 2019 год составит 431 руб./акцию, что дает 7% дивидендной доходности к текущей цене. Справедливая стоимость акции "ЛУКОЙЛа" составляет 7480 руб., что дает потенциал роста к текущей цене в 22%. Бумаги "ЛУКОЙЛа" являются одними из наших "top picks" бумаг, и мы рекомендуем покупать их", - указывает главный аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова.