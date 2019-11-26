Закрепление котировок акций ФосАгро выше 2484 руб. может послужить катализатором роста до октябрьского максимума 2535 руб. - ИК "Велес Капитал"

Закрепление котировок акций "ФосАгро" выше 2484 рублей может послужить катализатором роста до октябрьского максимума в 2535 рублей, говорится в комментарии ИК "Велес Капитал".

Бумаги "ФосАгро" растут второй день подряд после публикации финансовых результатов по МСФО за 3-й квартал 2019 года. Кроме того, в прошлую пятницу совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды из расчета 48 рублей на обыкновенную акцию или 16 рублей на GDR.

"Акции "ФосАгро", с технической точки зрения, расположены у верхней границы среднесрочного нисходящего тренда, а также недалеко от ноябрьского максимума 2484 руб. Закрепление выше указанной отметки может послужить толчком к ускорению роста в район октябрьского максимума 2535 руб. Если же бумаги не устоят выше поддержки 2440 руб., следует ждать возвращения к недавним минимумам, в район 2400 руб., и возможного пробития", - отмечает аналитик Елена Кожухова.