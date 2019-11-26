Рубль имеет потенциал ослабления до 65 руб./$ к концу года - Банк "Санкт-Петербург"

Аналитики банка "Санкт-Петербург" полагают, что рубль имеет потенциал ослабления до 65 руб./$ к концу года, говорится в обзоре банка.

"Рубль во вторник утром слабеет, торгуется выше 64 руб./$, - отмечают эксперты банка. - В понедельник в РФ уплачивались основные налоги (НДС, НДПИ и акцизы), после чего поддержка рубля с этой стороны себя исчерпала. Сохранение курса рубля на текущих уровнях в условиях продолжающихся покупок валюты Минфином в рамках бюджетного правила и растущих к концу года погашениях внешнего долга требует существенного притока капитала, что делает настроения глобальных инвесторов основным фактором, который будет определять динамику курса в ближайшие недели. Учитывая сохраняющуюся неопределенность, мы ожидаем постепенного закрепления курса рубля выше 64 руб./$ с потенциалом ослабления до 65 руб./$ до конца года".