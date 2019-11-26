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26 ноября 2019 года 11:47

Попытка утреннего роста рынка акций РФ сменилась локальной коррекцией, индексы держит подросший Газпром

Москва. 26 ноября. Рынок акций РФ утром во вторник перешел к локальной коррекции вместе с Европой после позитивного старта торгов на фоне выросших внешних площадок благодаря оптимизму по поводу предстоящей торговой сделки "первой фазы" США и Китая; подросшие акции "Газпрома" удерживают индексы МосБиржи и РТС от просадки.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2955,9 пункта (+0,02%, максимум сессии - почти 2964 пункта), индекс РТС - 1454,01 пункта (-0,04%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) разнополярная в пределах 1,3%.

Доллар подрос до 64,04 рубля (+0,1 рубля).

Выросли рублевые акции "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,8%), "Газпрома" (+0,6%, до 256,66 рубля), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,5%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+0,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,4%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+0,3%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,3%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+0,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,2%).

Просели акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,3%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-0,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,3%), "Мосбиржи" (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,1%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,1%).

Индексы в США в понедельник обновили исторические максимумы на позитивных ожиданиях в отношении торговых переговоров между США и Китаем.

В минувшие выходные китайские власти сообщили, что ужесточат наказание за нарушение прав на интеллектуальную собственность в КНР. Это решение было воспринято инвесторами как шаг навстречу Вашингтону в одном из наиболее спорных вопросов торговых переговоров.

В понедельник вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, возглавляющий китайскую делегацию на переговорах с США по торговле, и торгпред Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стив Мнучин в телефонной беседе достигли договоренности о решении стоящих проблем, сообщило китайское министерство торговли.

В нем подчеркивается, что "стороны обсудили вопросы, вызывающие взаимные озабоченности, и достигли взаимопонимания по решению соответствующих проблем". Они "договорились о поддержании связи и контактов для решения остальных вопросов, касающихся заключения первого этапа соглашения (по торговле - ИФ)", отметило ведомство.

Во вторник в Азии на позитивных новостях о ходе торговых переговоров между США и КНР также преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,4%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,03%), забуксовала Европа (FTSE, DAX, CAC40 изменились в пределах 0,1%) и стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 топчется на уровне понедельника).

Цена акций Alibaba Group Holdings взлетела почти на 7% на дебютных торгах после IPO на бирже Гонконга.

Нефть утром во вторник консолидируется после роста в понедельник, цена Brent находится на $0,4 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ накануне. Стоимость январских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $63,67 за баррель (+0,1% и +0,4% накануне), январская цена WTI - $57,95 за баррель (-0,1% и +0,4% в понедельник).

Оптимистичные сообщения с фронта торговой войны между США и КНР поддерживают нефтяной рынок с начала октября. Позитивно на нефтяные контракты влияет и продолжающееся сокращение буровой активности в Штатах.

Как показал опрос Bloomberg, опубликованный в преддверии выхода официальных данных в среду, запасы нефти в США, вероятно, уменьшились на 939 тыс. баррелей на прошлой неделе, снизившись впервые за последние пять недель.

Тем временем внимание участников рынка постепенно смещается на встречу стран ОПЕК+ в начале декабря в Вене, где, вероятно, будет обсуждаться возможность продления действующей сделки по сокращению нефтедобычи до июня 2020 года.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, событием в Азии стало размещение акций Alibaba в Гонконге, где они ощутимо подорожали в первый день торгов. Кроме того, ночью состоялся очередной телефонный разговор переговорщиков США и Китая, о чем сообщило министерство торговли Китая. Ночью также состоялось выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла в Род-Айленде. В рамках дискуссии круглого стола он подчеркнул, что в условиях низкой инфляции более высокие ставки могут долго оставаться невостребованными. Даже при безработице на минимальном уровне за 50 лет остается все еще много пространства для роста заработных плат и занятости американцев.

Новости об очередных телефонных переговорах США и Китая намекают рынкам о том, что стороны все же двигаются в сторону заключения первой фазы торговой сделки. Однако китайская пресса отмечает, что вопрос отмены американских импортных пошлин остается нерешенным. Другой темой для рынков является грядущая 5 декабря встреча ОПЕК+. Как отмечают в Morgan Stanley, соглашение по ограничению добычи, скорее всего, будет продлено до середины 2020 года. Еще одним индикатором снижения напряженности является золото, которое сползает уже к отметке $1450 за тройскую унцию.

На российском рынке акций секторы металлургии и нефтедобычи могут пользоваться повышенным вниманием инвесторов на фоне снижения рисков падения сырьевого спроса. Из корпоративных событий дня стоит отметить отчетность "ЛУКОЙЛа" за III квартал (отчет выйдет ориентировочно в 13:00 МСК - прим ИФ).

По оценке аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, акции "Газпрома" по-прежнему остаются одними из самых привлекательных бумаг для покупки с целью до конца года, также вероятен отскок в перепроданных акциях "Норникеля", которые сильно падали в последнее время, но теперь наметилась коррекция в стоимости никеля. Однако с "лонгами" по "Норникелю" стоит быть очень осторожным, поскольку о завершении нисходящего тренда цен на никель говорить рано, а на бумаги компании еще давит увеличение инвестиционной программы, что неизбежно скажется на сокращении объема дивидендных выплат.

Нефть Brent остается в восходящем канале от конца сентября с границами $61,7-64,7 за баррель. Но, похоже, в последние дни нефть нащупала промежуточную поддержку в районе $63 за баррель. В преддверии саммита ОПЕК+ не исключены попытки тестировании и даже пробоя верхней границы канала с краткосрочным уходом в район $67 за баррель, считает Алексей Антонов.

По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Романа Антонова, укороченная торговая неделя в связи с праздниками в США и отсутствие значимой макроэкономической статистики заставляют глобальных инвесторов еще пристальнее следить за развитием ситуации вокруг торгового соглашения между США и Китаем.

Благодаря очередным позитивным сообщениям по этой теме мировые рынки с начала недели выросли. Помимо информации о готовности КНР повысить штрафы за нарушение прав интеллектуальной собственности, рыночный сантимент улучшили и очередные конструктивные телефонные переговоры между представителями двух стран.

Поворотным моментом для мировых рынков может стать 15 декабря, когда должны вступить в силу анонсированные ранее новые тарифы в размере $160 млрд на китайские товары (детские игрушки, компьютеры), но последние сообщения в СМИ свидетельствуют о смягчении позиции США и вероятной отсрочке. В целом, инвесторы настроены оптимистично, верят в подписание торгового соглашения и продолжение роста фондовых рынков. Сдерживающим фактором для торговых переговоров остается ситуация в Гонконге.

В последнюю неделю ноября для индекса МосБиржи будет значимым продолжающийся сезон квартальной корпоративной отчетности. Во вторник свои финансовые результаты представит "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH), которые с учетом его доли в индексе МосБиржи интересны для определения размера дивидендов после вступления в силу новой дивидендной политики (привязка выплат к свободному денежному потоку). Также складывающийся на начало торгов позитивный внешний фон может подтолкнуть индекс МосБиржи к росту в середину диапазона 2950-3000 пунктов, считает Роман Антонов.

В свою очередь, аналитики Нордеа банка также отмечают, что благоприятную конъюнктуру на глобальных площадках задают очередные позитивные заявления по торговым переговорам. По сообщениям СМИ, Китай и США остаются в активном контакте. Стороны накануне провели телефонные переговоры на уровне вице-премьера Хе, министра финансов США Мнучина и торгового представителя США Лайтхайзера. Утверждается, что стороны достигли всеобъемлющего консенсуса по первой части торговой сделки, включая отмену части тарифов.

Президент США Дональд Трамп по-прежнему не подписал законопроект по ситуации в Гонконге, одобренный обеими палатами Конгресса, что подтверждает нежелание американского лидера идти на эскалацию конфликта с Китаем. Данного более прагматичного подхода к торговым переговорам вполне достаточно для поддержания оптимизма на рынках.

Нефть остается комфортных уровнях. В отсутствие значимых локальных новостей, связанных с нефтяным рынком, котировки продолжают торговаться в русле рисковых активов, динамику которых определяет риторика по торговым переговорам между США и Китаем. Основное внимание во вторник будет направлено на публикацию предварительных данных по коммерческим запасам нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти (API). Опрошенные агентством Bloomberg аналитики ожидают увидеть снижение запасов сырой нефти на 1 млн баррелей, и если институт действительно сообщит об их сокращении, это, вероятно, окажет локальную поддержку ценам на нефть.

Тем не менее, данные, скорее всего, будут иметь лишь краткосрочное влияние, а в центре внимания участников нефтяного рынка останутся тема торговых переговоров между США и Китаем, приближающаяся встреча ОПЕК+ в начале декабря, а также предстоящее IPO саудовской нефтяной компании Saudi Aramco, считают эксперты Нордеа банка.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста утром во вторник выступили акции "МРСК Центра" (MOEX: MRKC) (+4,7%), "МРСК Центра и Приволжья" (MOEX: MRKP) (+3,3%), "МРСК Сибири" (MOEX: MRKS) (+2,8%), ПАО "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (+2,3%), "МРСК Волги" (MOEX: MRKV) (+2,1%), "МРСК Северо-Запада" (MOEX: MRKZ) (+1,8%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+1,8%).

Подешевели бумаги АО "Русолово" (MOEX: ROLO) (-7,5%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-1%), "префы" "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (-0,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 8,072 млрд рублей (из них 2,734 млрд рублей пришлось на "Газпром" (MOEX: GAZP)).


Опубликовано: /Финмаркет/
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