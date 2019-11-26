Инвесторы предпочитают сокращать позиции в ОФЗ - Уралсиб

Минфин во вторник объявит параметры предстоящего аукциона в среду, сообщается в обзоре "Уралсиба". "Поскольку о доразмещении или размещении нового линкера или флоатера объявлено не было, мы ждем предложения среднесрочных бумаг, в частности, шестилетних ОФЗ 26229, - полагает аналитик корпорации Ольга Стерина. - Как мы уже отмечали, нам кажется, что рынок после сильного роста и за неимением серьезных стимулов к продолжению покупок вряд ли сейчас проявит интерес к длинной дюрации, выбор среднесрочных бумаг в отсутствие предложения защитных инструментов выглядит наиболее очевидным".

Неделя на рынке рублевого госдолга началась с низкой торговой активности и преимущественно с продаж: в первой половине дня сделок было крайне мало, после полудня активность увеличилась, но преобладали заявки на продажу, напоминает эксперт "Уралсиба". Биржевой оборот в ОФЗ был сравним с пятничными значениями, объем сделок едва достиг 11 млрд руб., что очень мало. "Впрочем, мы отмечали, что в США предстоит короткая неделя в связи с праздниками, так что активность глобальных инвесторов может оставаться пониженной, - отмечает Ольга Стерина. - Доходности рублевых госбумаг в понедельник выросли на 2–4 б.п., доходность самого длинного выпуска на кривой (двадцатилетние ОФЗ 26230), который довольно хорошо торговался, достигла 6,7% годовых. Самый высокий биржевой оборот наблюдался в десятилетних ОФЗ 26224, цена которых упала на 0,2 п.п.".