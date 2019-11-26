Котировки нефти торгуются в русле рисковых активов, динамику которых определяет риторика по торговым переговорам США и Китая - "Нордеа Банк"

В отсутствие значимых локальных новостей, связанных с нефтяным рынком, котировки продолжают торговаться в русле рисковых активов, динамику которых определяет риторика по торговым переговорам между США и Китаем, говорится в обзоре "Нордеа Банка". Контракты на Brent торгуются вблизи отметки $ 63,6/bbl, WTI - $ 57,9/bbl.

Основное внимание во вторник будет направлено на публикацию предварительных данных по коммерческим запасам нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти (API). Опрошенные агентством Bloomberg аналитики ожидают увидеть снижение запасов сырой нефти на 1 mb. Если институт действительно сообщит об их сокращении, это, вероятно, окажет локальную поддержку ценам на нефть, полагают эксперты "Нордеа Банка".

"Тем не менее, данные, скорее всего, будут иметь лишь краткосрочное влияние, а в центре внимания участников нефтяного рынка останутся тема торговых переговоров между США и Китаем, приближающаяся встреча ОПЕК+ в начале декабря, а также предстоящее IPO саудовской нефтяной компании Saudi Aramco", - заключают аналитики банка.