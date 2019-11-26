Рубль слегка укрепляется к доллару и евро на старте торгов на фоне позитивной динамики валют ЕМ

Москва. 26 ноября. Доллар и евро слегка снижаются на "Московской бирже" во вторник утром; рубль немного повышается к бивалютной корзине на фоне позитивной динамики валют emerging markets, вызванной прогрессом во взаимоотношениях между США и Китаем.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 63,91-63,95 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 63,93 руб./$1 (-1 копейка к уровню предыдущего закрытия). Евро уменьшился до 70,41 руб./EUR1 (-2 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 1,45 копейки к уровню закрытия понедельника, до 66,85 рубля.

Доллар при этом оказался на 16,63 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 9,78 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слегка укрепляется к доллару и евро на фоне надежд на скорое заключение промежуточного торгового соглашения между США и Китаем. Они усилились благодаря оптимистичным комментариям китайского правительства. Как сообщило министерство торговли КНР, вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, возглавляющий китайскую делегацию на переговорах с США по торговле, и торгпред Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стив Мнучин в телефонной беседе достигли договоренности о решении стоящих проблем.

В сообщении подчеркивается, что "стороны обсудили вопросы, вызывающие взаимные озабоченности, и достигли взаимопонимания по решению соответствующих проблем". Они "договорились о поддержании связи и контактов для решения остальных вопросов, касающихся заключения первого этапа соглашения (по торговле - ИФ)", отметило ведомство.

В минувшие выходные китайские власти сообщили, что ужесточат наказание за нарушение прав на интеллектуальную собственность в КНР. Это решение было воспринято инвесторами как шаг навстречу Вашингтону в одном из наиболее спорных вопросов торговых переговоров.

Цены на нефть эталонных марок немного снижаются утром во вторник после роста накануне, вызванного оптимизмом в отношении торговой сделки США и КНР.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК снизилась на 0,18% - до $63,71 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на январь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени уменьшились на 0,17% - до $57,91 за баррель.

Оптимистичные сообщения с фронта торговой войны между США и КНР поддерживают нефтяной рынок с начала октября. Позитивно на нефтяные контракты влияет и продолжающееся сокращение буровой активности в Штатах.

Тем временем внимание участников рынка постепенно смещается в сторону встречи стран ОПЕК+ в начале декабря в Вене, где, вероятно, будет обсуждаться возможность продления действующей сделки по сокращению нефтедобычи.