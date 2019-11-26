Пара USD/RUB во вторник будет тяготеть к диапазону 63,7-64,0, а EUR/RUB - к диапазону 70,4-70,8 - Росбанк

Аппетит к риску может начать восстанавливаться уже во вторник после заявлений китайской стороны о прогрессе в первом этапе переговоров с США, отмечается в комментарии Росбанка. Однако резкой смены тренда ожидать не стоит ввиду низкой активности инвесторов на этой неделе перед Днем благодарения (четверг), а также сформировавшегося скепсиса инвесторов к подобного рода заявлениям. На этом фоне эксперты Росбанка полагают, что пара USD/RUB будет тяготеть к диапазону 63,7-64,0, а EUR/RUB - к диапазону 70,4-70,8.

Большинство валют развивающихся стран начали неделю с умеренного ослабления позиций. В лидерах падения оказались бразильский реал (USD/BRL +0,8%) и турецкая лира (USD/TRY +0,5%). При этом российский рубль зафиксировал минимальные изменения (USD/RUB 63,9, +0,1%), вероятно, при поддержке со стороны экспортеров в период налоговых выплат.