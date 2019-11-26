Утренние прогнозы: рынок акций продолжит умеренно расти во вторник

Во вторник утром сложился умеренно позитивный внешний фон, который, по мнению аналитиков, обусловит незначительный рост в начале торгов российскими акциями.

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением около 0,1-0,3%, вблизи отметки 2960 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2950, 2940 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2970, 2980 пунктов. После умеренно позитивного открытия индекс Мосбиржи может перейти в состояние консолидации в ожидании значимых сигналов для направленного движения. Этому способствует неопределенное утреннее состояние внешнего фона".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России позитивный. США и Китай, похоже, увеличивают интенсивность переговоров, чтобы финализировать первую фазу торгового соглашения до конца года. Для рынков это является позитивом, так как повышает перспективы завершения торговой войны между двумя ведущими экономиками мира. Соответственно, секторы металлургии и нефтедобычи могут пользоваться повышенным вниманием инвесторов на фоне снижения рисков падения сырьевого спроса. Из корпоративных событий дня стоит отметить отчётность ЛУКОЙЛ за III квартал".

Промсвязьбанк (Роман Антонов): "Складывающийся на начало торгов позитивный внешний фон способен подтолкнуть индекс Мосбиржи к росту в середину диапазона 2950-3000 пунктов. Продолжающийся сезон квартальной корпоративной отчетности будет значимым для индекса Мосбиржи в последнюю неделю ноября. Во вторник свои финансовые результаты представит "ЛУКОЙЛ", которые с учетом его доли в индексе Мосбиржи, интересны для определения размера дивидендов после вступления в силу новой дивидендной политики (привязка выплат к свободному денежному потоку)".

ITI Capital: "Российский рынок акцийоткроется в плюсе на фоне роста американских индексов. S&P 500 штурмует новые максимумы. US VIX пробил 12%. Рост в понедельник в основном связан с локальными сделками M&A, такими как Tiffany & LV, Charles Schwab & TD Ameritrade и т.д. Рынок надеется на лучший исход торговой сделки".