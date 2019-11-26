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26 ноября 2019 года 09:47

Цены рублевых корпоративных бондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 26 ноября. Цены рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы достигли исторических максимумов по итогам торгов в понедельник на позитивных ожиданиях в отношении торговых переговоров между США и Китаем. В минувшие выходные китайские власти сообщили, что ужесточат наказание за нарушение прав на интеллектуальную собственность в КНР. Это решение было воспринято инвесторами как шаг навстречу Вашингтону в одном из наиболее спорных вопросов торговых переговоров.

В понедельник вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, возглавляющий китайскую делегацию на переговорах с США по торговле, и торгпред Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стив Мнучин в телефонной беседе достигли договоренности о решении стоящих проблем, сообщило китайское министерство торговли. В нем подчеркивается, что "стороны обсудили вопросы, вызывающие взаимные озабоченности, и достигли взаимопонимания по решению соответствующих проблем". Они "договорились о поддержании связи и контактов для решения остальных вопросов, касающихся заключения первого этапа соглашения (по торговле - ИФ)", отметило ведомство.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник повышаются на позитивных новостях о ходе торговых переговоров между США и КНР, исключением является китайский рынок. Цена акций Alibaba Group Holdings взлетела более чем на 6% на дебютных торгах после IPO на бирже Гонконга. Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific с открытия рынка увеличился на 0,2%. Японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,33%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:54 МСК опустился на 0,08%, гонконгский Hang Seng - на 0,14%. Значение южнокорейского индекса Kospi к 9:11 МСК повысилось на 0,29%. Австралийский S&P/ASX 200 поднялся по итогам торгов на 0,83% вслед за финансовым сектором (максимальный рост с 15 ноября).

В свою очередь цены на нефть эталонных марок плавно снижаются утром во вторник после роста накануне, вызванного оптимизмом в отношении торговой сделки США и КНР. Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК составляет $63,52 за баррель, что на 0,2% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник цена этих контрактов выросла на 0,41%, до $63,65 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подешевел на 0,24% - до $57,87 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт поднялся в цене на 0,42%, до $58,01 за баррель.

Оптимистичные сообщения с фронта торговой войны между США и КНР поддерживают нефтяной рынок с начала октября. Позитивно на нефтяные контракты влияет и продолжающееся сокращение буровой активности в Штатах. Как показал опрос Bloomberg, опубликованный в преддверии выхода официальных данных в среду, запасы нефти в США, вероятно, уменьшились на 939 тыс. млн баррелей на прошлой неделе, снизившись впервые за последние пять недель. Однако это по-прежнему является максимумом с июля, поскольку добыча нефти в стране продолжает расти.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник упала в 1,7 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась ниже средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 6,221 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,179 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 25 ноября вырос по отношению к предыдущему дню всего на 0,01% и составил 108,1 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за три дня (23-25 ноября) 0,08%, поднявшись до 647,72 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Транснефть-001P-08" (+1,03%), "БКЕ-001Р-02" (+0,72%) и "Сбербанк-001Р-78R" (+0,24%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-001P-06R" (-1,86%), "ФПК-001Р-03" (-0,49%) и "Роснефть-002Р-05" (-0,39%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Сбербанк (MOEX: SBER) России разместил 42,54% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-RUBUSD_RA_FIX-1Y-001Р-161R номинальным объемом 5 млрд рублей на сумму 2 млрд 126,798 млн рублей. Всего было размещено 2 млн 126,798 тыс. облигаций по цене 100% от номинальной стоимости. Срок обращения выпуска чуть больше года (372 дня). По выпуску предусмотрен один купон, ставка купона установлена на уровне 0,01% годовых. Кроме того, по выпуску предусмотрена выплата дополнительного дохода. Облигации размещались в рамках программы биржевых облигаций объемом 700 млрд рублей.

ПАО "Ростелеком" (MOEX: RTKM) 27 ноября проведет сбор заявок инвесторов на 6-летние бонды серии 002P-01R объемом 10 млрд рублей. Сбор заявок пройдет с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 6,9-7,0% годовых, что соответствует доходности к погашению в диапазоне 7,02-7,12% годовых. Техразмещение выпуска запланировано на 5 декабря. Выпуск размещается в рамках второй программы биржевых облигаций "Ростелекома" на 200 млрд рублей. Vаксимальный срок обращения биржевых облигаций, размещаемых в рамках второй программы - 10 лет.

"Детский мир" (MOEX: DSKY) 2 декабря проведет сбор заявок инвесторов на 7-летние бонды с офертой через три года серии БО-05 объемом 3 млрд рублей. Сбор заявок пройдет с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Ранее компания планировала открыть книгу заявок 3 декабря. Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен позднее. Техразмещение предварительно запланировано на 10 декабря.

ГК "Пионер" в первой половине декабря планирует провести сбор заявок на 4-летние облигации серии 001Р-04 объемом не менее 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 10,25-10,75% годовых, что соответствует доходности к погашению в диапазоне 10,65-11,19% годовых. Купоны квартальные. По бондам предусмотрена амортизация: в дату выплат 11-15-го купонов эмитент выплатит по 16,5% от номинальной стоимости, в дату выплаты 16-го купона - 17,5% от номинальной стоимости.

ПАО "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) определило ставку 25-го купона облигаций 30-й и 34-й серий в размере 4,8% годовых. "ФСК ЕЭС" в декабре 2013 года разместила облигации 30-й и 34-й серий на общую сумму 24 млрд рублей. Ставка 1-го купона облигаций обеих серий установлена по итогам маркетинга в размере 7,5% годовых. Ставки 2-132-го купонов бондов 30-й серии, а также ставки 2-136-го купонов облигаций 34-й серии зависят от индекса потребительских цен и определяются как уровень инфляции за год + 1%. Бумаги имеют квартальные купоны. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций при достижении или превышении определенной эмитентом процентной ставкой уровня 10% годовых. По облигациям 30-й серии предусмотрена 33-летняя оферта, по бумагам 34-й серии - 34-летняя оферта.

АО "Нефтегазхолдинг" установило ставку 18-го купона облигаций 4-й серии в размере 8,75% годовых. Облигации 4-й серии объемом 5 млрд рублей и сроком обращения 10 лет были размещены в июне 2011 года. Ставка 16-20-го купонов выпуска определяется как максимальное значение при выборе между ключевой ставкой ЦБ РФ (действующей на 10 рабочий день до начала каждого купонного периода) плюс 2,25 процентного пункта и фиксированной ставкой в 8,5%. Ставка текущего купона облигаций - 10% годовых.

ПАО "ТрансФин-М" определило ставку 7-го купона биржевых облигаций серии БО-44 в размере 8% годовых. Размещение 10-летних облигаций объемом 2,5 млрд рублей прошло в декабре 2016 года. Купоны - полугодовые. Ставка 1-го купона установлена в размере 11,5% годовых. Ставка 2-20-го купонов определяется как ключевая ставка ЦБ РФ плюс премия в размере 1,5%. Ставка текущего купона составляет 9,25% годовых.

Совкомбанк установил ставку 5-7-го купонов облигаций серии БО-05 в размере 7,5% годовых. Эмитент в декабре 2017 года разместил 10-летние облигации серии БО-05 объемом 10 млрд рублей. Ставка текущего купона - 9,25% годовых. Бонды имеют 20 полугодовых купонов. По облигациям 10 декабря предстоит оферта.

ООО "Концессии теплоснабжения" (Волгоград) установило ставку 3-го купона облигаций 2-й серии в размере 8,5% годовых. Компания разместила бонды на 2 млрд рублей в ноябре 2017 года. Ставка текущего купона - 9,5% годовых. Срок обращения бумаг - 15 лет, купоны - годовые. По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения: в даты выплат 3-14-го купонов погашается по 7,692% от номинала, в дату выплаты 15-го купона погашаются оставшиеся 7,696% от номинала. Облигации размещены в рамках программы объемом до 7,1 млрд рублей. В рамках программы бонды могут размещаться на срок до 17 лет. Срок действия программы - 5 лет.

Металлинвестбанк приобрел в рамках оферты 1 тыс. 800 облигаций серии БО-02 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 2 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей, таким образом, банк выкупил 0,09% выпуска. Размещение 5-летнего облигационного займа объемом 2 млрд рублей состоялось в мае 2015 года. Ставка текущего купона - 5,5% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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