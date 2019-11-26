Есть надежда на позитивное начало фондовых торгов - ИК "Алго Капитал"

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неопределенное, но все же сильное закрытие рынка акций в США позволяет надеяться на позитивное начало фондовых торгов, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал".

Среднесрочная техническая картина в индексах Мосбиржи и РТС не изменилась. Она остается позитивной. Похоже, отмечает старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос, что коррекционный спад указанных индексов от достигнутых в начале ноября максимумов реализовался в форме сдержанного падения и последующей консолидации вблизи текущих уровней. По крайней мере, за две с половиной минувших недели они сумели "разгрузить" свою среднесрочную перекупленность.

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением около 0,1-0,3%, вблизи отметки 2960 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2950, 2940 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2970, 2980 пунктов. После умеренно позитивного открытия индекс Мосбиржи может перейти в состояние консолидации в ожидании значимых сигналов для направленного движения. Этому способствует неопределенное утреннее состояние внешнего фона", - прогнозирует Виталий Манжос.