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26 ноября 2019 года 09:36

Все три основных фондовых индекса США обновили рекорды в понедельник

Американские фондовые индексы достигли исторических максимумов по итогам торгов в понедельник. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник повышаются. Цены на нефть эталонных марок слабо меняются утром во вторник.

Американские фондовые индексы достигли исторических максимумов по итогам торгов в понедельник на позитивных ожиданиях в отношении торговых переговоров между США и Китаем.

В минувшие выходные китайские власти сообщили, что ужесточат наказание за нарушение прав на интеллектуальную собственность в КНР. Это решение было воспринято инвесторами как шаг навстречу Вашингтону в одном из наиболее спорных вопросов торговых переговоров.

В понедельник вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, возглавляющий китайскую делегацию на переговорах с США по торговле, и торгпред Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стив Мнучин в телефонной беседе достигли договоренности о решении стоящих проблем, сообщило китайское министерство торговли.

В нем подчеркивается, что "стороны обсудили вопросы, вызывающие взаимные озабоченности, и достигли взаимопонимания по решению соответствующих проблем". Они "договорились о поддержании связи и контактов для решения остальных вопросов, касающихся заключения первого этапа соглашения (по торговле - ИФ)", отметило ведомство.

"Китайское правительство обычно предлагало закупать больше сельхозпродукции в США, что находило ограниченную поддержку со стороны американской администрации, но подлинный прогресс в сфере интеллектуальной собственности может помочь достижению соглашения" между странами, отмечает аналитик CMC Дэвид Мэдден.

Котировки акций Charles Schwab Corp. выросли в понедельник на 2,3% на новости о том, крупнейший онлайн-брокер в США покупает конкурирующую TD Ameritrade примерно за $26 млрд. Стоимость TD Ameritrade подскочил на 7,6%.

Промышленный конгломерат General Electric (GE) объявил, что следующим главным финансовым директором станет Каролина Дюбек Хаппе. В настоящее время она находится на аналогичной должности в датской транспортно-логистической компании A.P. Moller-Maersk, A/S, мировом лидере в сфере контейнерных перевозок. Бумаги GE подорожали на 0,3%.

Крупнейший в мире интернет-аукцион eBay Inc. сообщил о продаже принадлежащей ему StubHub за $4,05 млрд швейцарской Viagogo Entertainment Inc. Капитализация eBay увеличилась за день на 2,1%.

Стоимость бумаг Medicines Co. взлетела на 22,3% - до $83,93. Швейцарская фармацевтическая компания Novartis AG заявила о приобретении Medicines за $9,7 млрд, или по $85 за акцию. Это на 41% выше средневзвешенной цены бумаг за последние 30 дней.

Котировки акций производителя чипов Nvidia Corp. выросли на 4,9% после того, как аналитики Morgan Stanley повысили рекомендации для них до "выше рынка" с "на уровне рынка".

Между тем цена акций Uber Technologies Inc. опустилась на 1,5%. Транспортное управление Лондона (TfL) отказалось выдать новую лицензию сервису онлайн-заказа такси, что ставит под угрозу дальнейшую работу компании в британской столице. Uber может подать жалобу на решение регулятора в течение 21 дня.

Индекс Dow Jones Industrial Average в понедельник вырос на 190,85 пункта (0,68%) - до 28066,47 пункта.

Standard & Poor's 500 поднялся за день на 23,35 пункта (0,75%), составив 3133,64 пункта.

Значение Nasdaq Composite по итогам торгов подскочило на 112,6 пункта (1,32%) - до 8632,49 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник повышаются на позитивных новостях о ходе торговых переговоров между США и КНР, исключением является китайский рынок.

Цена акций Alibaba Group Holdings взлетела более чем на 6% на дебютных торгах после IPO на бирже Гонконга.

Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific с открытия рынка увеличился на 0,2%.

Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, возглавляющий китайскую делегацию на переговорах с США по торговле, и торгпред Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стив Мнучин в телефонной беседе достигли договоренности о решении стоящих проблем, сообщило китайское министерство торговли.

В нем подчеркивается, что "стороны обсудили вопросы, вызывающие взаимные озабоченности, и достигли взаимопонимания по решению соответствующих проблем". Они "договорились о поддержании связи и контактов для решения остальных вопросов, касающихся заключения первого этапа соглашения (по торговле - ИФ)", отметило ведомство.

Японские индексы Nikkei 225 и Topix к 8:59 МСК выросли соответственно на 0,39% и на 0,23%. При этом значение Topix ранее в ходе торгов достигало максимума за 13 месяцев.

Акции производителя потребительской электроники Sony, подорожавшие на 2,7%, входят в число лидеров роста.

Кроме того, стоимость Nintendo, выпускающей игровые консоли, повысилась на 0,9%, интернет-компании Rakuten - на 1,1%, крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing - на 0,4%.

Между тем дешевеют бумаги нефтепроизводителя Inpex - на 0,7%, телекоммуникационной группы SoftBank - на 0,9%, автопроизводителя Honda Motor - на 1,2%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:54 МСК опустился на 0,08%, гонконгский Hang Seng - на 0,14%.

Значение южнокорейского индекса Kospi к 9:11 МСК повысилось на 0,29%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. выросла на 1,2%.

Цена акций автопроизводителей Kia Motors и Hyundai Motor снижается на 0,9% и на 1,2% соответственно, производителя потребительской электроники LG Electronics - на 0,4%.

Австралийский S&P/ASX 200 поднялся по итогам торгов на 0,83% вслед за финансовым сектором. Дневное повышение индекса стало максимальным с 15 ноября.

В число лидеров роста вошли акции Commonwealth Bank of Australia (CBA), крупнейшего банка страны по капитализации, подорожавшие на 1,1%, а также Westpac Banking - на 1,7%.

Рыночная стоимость ведущих горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto увеличилась на 0,1%, нефтепроизводителей Santos и Beach Energy - на 0,4% и на 1,7% соответственно.

Цены на нефть эталонных марок слабо меняются утром во вторник после роста накануне, вызванного оптимизмом в отношении торговой сделки США и КНР.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:23 МСК составляет $63,71 за баррель, что на $0,06 (0,09%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник цена этих контрактов выросла на $0,26 (0,41%), до $63,65 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,01 (0,02%) - до $58 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт поднялся в цене на $0,24 (0,42%), до $58,01 за баррель.

Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, возглавляющий китайскую делегацию на переговорах с США по торговле, и торгпред Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стив Мнучин в ходе состоявшейся телефонной беседы достигли договоренности о решении стоящих проблем, сообщило Минкоммерции КНР.

В сообщении подчеркивается, что "стороны обсудили вопросы, вызывающие взаимные озабоченности, и достигли взаимопонимания по решению соответствующих проблем". Они "договорились о поддержании связи и контактов для решения остальных вопросов, касающихся заключения первого этапа соглашения (по торговле - ИФ)", отметило ведомство.

Ранее сообщалось, что Лю Хэ пригласил американских коллег провести новый раунд консультаций.

Оптимистичные сообщения с фронта торговой войны между США и КНР поддерживают нефтяной рынок с начала октября. Позитивно на нефтяные контракты влияет и продолжающееся сокращение буровой активности в Штатах.

Как показал опрос Bloomberg, опубликованный в преддверии выхода официальных данных в среду, запасы нефти в США, вероятно, уменьшились на 939 тыс. млн баррелей на прошлой неделе, снизившись впервые за последние пять недель. Однако это по-прежнему является максимумом с июля, поскольку добыча нефти в стране продолжает расти.

Тем временем внимание участников рынка постепенно смещается на встречу стран ОПЕК+ в начале декабря в Вене, где, вероятно, будет обсуждаться возможность продления действующей сделки по сокращению нефтедобычи до июня 2020 года.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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