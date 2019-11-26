Возможен рост индекса Мосбиржи в середину диапазона 2950-3000 пунктов - Промсвязьбанк

Складывающийся на начало торгов позитивный внешний фон способен подтолкнуть индекс Мосбиржи к росту в середину диапазона 2950-3000 пунктов, сообщается в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Романа Антонова. Продолжающийся сезон квартальной корпоративной отчетности будет значимым для индекса Мосбиржи в последнюю неделю ноября. Во вторник свои финансовые результаты представит "ЛУКОЙЛ", которые с учетом его доли в индексе Мосбиржи, интересны для определения размера дивидендов после вступления в силу новой дивидендной политики (привязка выплат к свободному денежному потоку).