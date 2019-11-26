Явных драйверов для роста волатильности в рубле пока нет - Промсвязьбанк

Равновесный курс пары доллар/рубль по-прежнему расположен выше отметки 65, но явных драйверов для роста волатильности в рубле пока нет, говорится в комментарии Промсвязьбанка.

Активность торгов в рубле по-прежнему сравнительно невысока. В ходе торгов понедельника пара доллар/рубль демонстрировала попытки уйти выше отметки 64, однако ближе к концу дня вернулась ниже этого рубежа. "Общее отношение глобальных инвесторов ко всей группе валют EM остается определяющим фактором для краткосрочных перспектив рубля, и пока никаких изменений в этом отношении мы не видим - индекс валют развивающихся стран (MSCI Emerging market currency index) продолжает держаться чуть выше отметки в 1630 пунктов", - отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.

Последние пять недель пара доллар/рубль большую часть времени держится в узком диапазоне 63,50-64. Показатель вмененной волатильности рубля (по трехмесячным опционам) опустился до 7,77%, что сопоставимо с уровнями конца 2013-начала 2014 г. (еще до введения режима "свободного плавания" рубля). "С нашей точки зрения, отчасти это является свидетельством стабильной текущей макроситуации в РФ, но отчасти может говорить и о том, что в текущие цены на российские активы не закладываются сохраняющиеся риски. По нашей модели, в текущем курсе рубля, например, совсем не учтены санкционные риски, что создает угрозу в случае новой волны эскалации этой проблемы", - указывает М. Поддубский.

"Согласно нашей модели, равновесный курс пары доллар/рубль по-прежнему расположен выше отметки 65, но явных драйверов для роста волатильности в рубле пока не наблюдаем. На горизонте ближайших дней ожидаем продолжения консолидации пары доллар/рубль вблизи текущих уровней. На горизонте нескольких недель допускаем умеренное ослабление рубля", - отмечает специалист Промсвязьбанка.