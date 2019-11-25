Рынок акций РФ подрос по индексу МосБиржи на бумагах Газпрома, МТС и энергетиков

Москва. 25 ноября. Рынок акций РФ начал неделю с роста по индексу МосБиржи вслед за мировыми фондовыми площадками на надеждах на заключение торговой сделки США-КНР после оптимистичных заявлений президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Локомотивом роста выступили бумаги "Газпрома", а также "Мобильных телесистем" и ряда бумаг сетевых компаний на дивидендных новостях.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2955,32 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1454,63 пункта (-0,1%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2,6%.

Доллар подрос до 64,0 рубля (+0,13 рубля), утром курс опускался к 63,73 руб./$1.

Подорожали акции "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+2,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+2,5%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+2,4%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+2,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,7%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+1,7%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+1,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,4%), "Газпрома" (+1,3%), "Мобильных телесистем" (+1,1%, до 308,5 рубля), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,8%).

ПАО "МТС" продает свой телекоммуникационный бизнес на Украине (работает под брендом Vodafone) азербайджанскому оператору, акционеры российской компании по итогам сделки получат спецдивиденды.

На заседании 23 ноября совет директоров МТС рекомендовал утвердить специальные дивиденды в размере 26,48 млрд рублей по итогам девяти месяцев 2019 года с учетом сделки и финрезультатов компании. Компания планирует выплатить 13,25 рубля на акцию и 26,5 рубля на ADR, реестр акционеров для получения спецдивидендов закроется 10 января.

Подешевели акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,2% и -0,4% "префы"), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,7%), "Мосбиржи" (-0,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,3%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-0,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,1%).

Индексный провайдер FTSE в рамках предварительного пересмотра своих индексов понизил вес "ЛУКОЙЛа", что может привести к оттоку $115 млн из бумаг данного эмитента, сообщается в обзоре главного стратега "ВТБ Капитала" по рынку акций Ильи Питерского.

В понедельник на растущем оптимизме в отношении торговой сделки США и КНР выросла фондовая Азия (японский Nikkei 225 поднялся на 0,8%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,7%), "плюсуют" Европа (DAX, CAC 40, FTSE растут на 0,6-0,9%) и Америка (индекс S&P 500 поднимается на 0,6%, превысив 3130 пунктов).

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что Пекин и Вашингтон могут в скором времени заключить соглашение по торговле.

По данным The Wall Street Journal, глава китайской делегации на переговорах с США вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ на прошлой неделе пригласил американских коллег провести новый раунд консультаций в Пекине. Представители США дали понять, что готовы встретиться, но не хотели бы проделывать длинный путь из Штатов в Китай, если Пекин не готов взять на себя обязательства по выполнению требований Вашингтона в сфере защиты прав на интеллектуальную собственность, вынужденной передачи технологий и закупки сельхозтоваров.

В минувшие выходные китайские власти сообщили, что ужесточат наказание за нарушение прав на интеллектуальную собственность в КНР. Это решение было воспринято инвесторами как шаг навстречу Вашингтону в одном из наиболее спорных вопросов торговых переговоров.

На прошедших в минувшее воскресенье в Гонконге выборах в окружные советы, по данным местных СМИ, победу одерживают сторонники развития демократии. Глава гонконгской администрации Кэрри Лэм заявила, что власти Гонконга с уважением относятся к результатам выборов и будут серьезно учитывать мнение населения.

Нефть к вечеру в понедельник стагнирует после утреннего роста; цена Brent к 18:50 МСК находилась на $0,3 ниже уровня, что отмечался при закрытии рынка акций РФ 22 ноября. Стоимость январских фьючерсов на Brent составила $63,28 за баррель (-0,2% и -0,9% в пятницу), январская цена WTI - $57,56 за баррель (-0,4% и -1,4% в пятницу).

Данные нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в минувшую пятницу, указали на продолжающееся пятую неделю подряд ослабление буровой активности в США. Число действующих нефтедобывающих установок в стране на прошлой неделе сократилось на 3 единицы - до 671 установки.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, негативом для рынка акций могли стать новости о готовящихся американских ограничениях по проекту "Северный поток-2". Однако проект находится на финальной стадии и вряд ли что-либо может ему помешать, поэтому бумаги "Газпрома" проигнорировали эти новости. Более негативной ситуация была в нефтяных бумагах, так как на рынке не уверены в дальнейшем росте котировок нефти. Торговые переговоры США и КНР все еще под риском развала, а прогнозы на будущий год говорят о повышении производства вне ОПЕК.

Одной из главных историй дня стали сообщения МТС о продаже украинского бизнеса за $734 млн, а также специальных дивидендах в размере 13,25 руб. на акцию. На рынке считают сумму за украинский бизнес компании заниженной. "ФосАгро" (MOEX: PHOR) сообщила о росте чистой прибыли по МСФО в III квартале на 25,2%, до 9,762 млрд руб. Среди лидеров дня также оказался ряд бумаг электроэнергетики, что объясняется ожиданиями увеличения дивидендных выплат. Активность заметно снизилась по сравнению с предыдущей неделей.

В минувшие выходные Китай объявил о повышении штрафов за нарушение интеллектуальных прав. Многие увидели в этом шаге выполнение условий США для заключения торговой сделки (ранее Трамп подчеркивал, что Китай должен сделать больше в сфере защиты американской интеллектуальной собственности, дабы прекратить практику воровства технологий). Нефть Brent удерживается выше $63 за баррель на ожиданиях финализации торговой сделки. Кроме того, буровая активность в США снижается уже пять недель подряд. Однако потенциала роста в нефти пока не ожидают. Большинство прогнозов на будущий год говорит о росте производства вне ОПЕК при достаточно скромном увеличении потребления.

Российский рынок в понедельник продолжил консолидацию. В текущем году он оказался одним из самых прибыльных, но для дальнейшего роста требуются новые идеи, считает Кочетков.

Аналитик компании "БКС Брокер" Дмитрий Бабин также констатирует, что оптимизм на внешних рынках был вызван новыми сигналами от сторон американо-китайских торговых переговоров. В частности, китайские СМИ, близкие к Компартии КНР, сообщили о том, что Пекин и Вашингтон "очень близки" к заключению первой части всеобъемлющего соглашения. Аналогичное заявление сделал и президент США.

Кроме того, китайские власти издали директиву, направленную на усиление защиты прав интеллектуальной собственности, нарушение которых является одной из главных проблем в торговых взаимоотношениях со Штатами. Также появились разговоры о "втором этапе" торговой сделки, что косвенно подтверждает справедливость заявлений обеих сторон протекционистского конфликта о скором заключении "первого этапа", отмечает эксперт.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, бумаги МТС в начале недели выросли после новостей о рекомендации совета директоров внеочередному общему собранию акционеров утвердить спецдивиденды в размере 13,25 руб. на акцию (или 26,50 руб. на одну АДР). С технической точки зрения бумаги МТС в понедельник достигли пика с марта 2018 года (318,55 руб.), после чего отступили от внутридневного максимума. Технический индикатор ADX недельного и месячного графиков говорят о сильном восходящем тренде и актуальности сохранения "длинных" позиций по бумагам как минимум до закрепления ниже поддержки 308,8 руб. (последнее может сигнализировать начало коррекции). В остальном акции расположены не так далеко от максимума 2014 года 324,48 руб., который при отсрочке коррекционного сценария может стать их следующей целью.

Рынки пребывают в приподнятом настроении после сообщений китайских СМИ о том, что стороны "очень близки" к заключению первой фазы торгового соглашения. Кроме того, готовность КНР ускорить введение норм защиты и контроля за соблюдением прав интеллектуальной собственности (один из камней преткновения в торговых переговорах) также не осталась без внимания. Позже в течение дня повлиять на настроения рынков может выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, который, вероятно, подчеркнет намерение регулятора сохранять процентные ставки на прежнем уровне как минимум до конца текущего года.

Индексы МосБиржи и РТС консолидировались вблизи верхних границ краткосрочных диапазонов 2900-2955 пунктов и 1430-1455 пунктов. На рынке по-прежнему актуально боковое движение с неуверенными попытками роста. Ориентир по индексу МосБиржи на вторник - 2920-2970 пунктов. Если поступит информация, отменяющая позитивные торговые сигналы, инвесторы начнут фиксацию прибыли. Пока же складывающаяся ситуация остается благоприятной для удержания "длинных" позиций по рискованным активам, считает Кожухова.

Аналитики Sberbank CIB также отмечают, что некоторую поддержку фондовым площадкам оказала реплика президента США, который заявил, что торговое соглашение с Китаем уже "очень близко".

Кроме того, обещания китайской стороны относительно соблюдения прав на интеллектуальную собственность открывают новые перспективы в торговых переговорах, а новости из Гонконга могут иметь неоднозначные последствия для глобальных рынков. Важнее комментариев Трампа оказались сообщения о том, что Китай повысит штрафы за нарушение прав интеллектуальной собственности, что соответствует требованиям американской стороны в рамках торговых переговоров. С другой стороны, по итогам выборов в Гонконге большинство голосов получили кандидаты, не связанные с правительством Китая, что отражает продолжающееся противостояние - это является главным фактором риска для торговых переговоров и, соответственно, для глобальных рынков.

Во вторник после завершения глобальной торговой сессии вступят в силу итоги ноябрьской ребалансировки индексов MSCI. Увеличение доли акций Китая класса "A" в расчетной базе MSCI может оказать давление на развивающиеся рынки, в том числе на Россию. В четверг американские рынки будут закрыты в связи с Днем благодарения. Результаты розничных продаж в "черную пятницу" должны продемонстрировать глобальным рынкам, каков настрой потребителей в США. Кроме того, в пятницу британские политические лидеры примут участие в предвыборных дебатах, отмечают эксперты Sberbank CIB.

По оценкам аналитиков Альфа-банка, торговая активность на неделе на рынке акций будет умеренной на фоне празднования Дня благодарения в США (американские рынки в четверг будут закрыты, в пятницу торговый день будет укороченным). На неделе из статистики внимания заслуживает оценка роста ВВП США за III квартал, данные по расходам домохозяйств. Инвесторы также будут наблюдать за процедурой импичмента президента США, однако аналитики сильно сомневаются в том, что она повлияет на динамику рынков, так как шансов на то, что импичмент президента поддержит республиканское большинство в Сенате, немного. По-прежнему самым важным событием для рынков на этой неделе будет любая информация о продвижении американо-китайских торговых переговоров.

Торговая сделка остается иллюзорной, однако рост китайского PMI вселяет оптимизм. Приближается 15 декабря, когда США должны повысить пошлины на китайские товары, а Пекин, как сообщают СМИ, пригласит официальных лиц США на переговоры. Более того, намерение Китая ужесточить законодательство в области интеллектуальной собственности также оказывает поддержку мировым рынкам, так как появляются надежды на то, что это может открыть дорогу для продвижения переговорного процесса, поскольку интеллектуальная собственность является главным камнем преткновения для Вашингтона в торговом споре с Китаем.

Тем не менее, риски сохраняются. Они включают подписание Трампом закона в поддержку протестов в Гонконге или маневры флота США в Южно-Китайском море (военные корабли США дважды прошли мимо островов в Южно-Китайском море, которые Китай считает своими, вопреки мнениям других стран). Есть сомнения, что первый этап торговой сделки будет подписан в этом году, при этом США, вероятно, продолжат раздавать оптимистические комментарии, чтобы поддерживать ралли на рынке.

Ритейлеры США 29 ноября начинают ежегодный сезон распродаж. Учитывая, что расходы потребителей являются главным компонентом американской экономики, предстоящие выходные станут важным показателем ее состояния. По оценкам Национальной федерации ритейлеров, оборот розничной торговли в эти выходные вырастет примерно на 4%. Сильная цифра роста поддержит не только акции ритейлеров, но и рост рынка акций в целом в конце года. Мировые рынки акций, в том числе и российский, судя по всему, последуют этому тренду, полагают эксперты Альфа-банка.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста в понедельник выступили акции ПАО "Объединенные кредитные системы" (MOEX: UCSS) (+5,6%), ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (MOEX: CHEP) (+4,7%), "МОЭСК" (MOEX: MSRS) (+4,4%), "МРСК Северо-Запада" (MOEX: MRKZ) (+4,1%), "МРСК Урала" (MOEX: MRKU) (+4%), "МРСК Волги" (MOEX: MRKV) (+3,4%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+3,1%), ADR Qiwi (MOEX: QIWI) (+3,1%), акции "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+2,3%), "МРСК Центра и Приволжья" (MOEX: MRKP) (+2,2%).

Ряд дочерних компаний холдинга ПАО "Россети", в числе которых и ПАО "ФСК ЕЭС", могут рассмотреть вопрос о выплате промежуточных дивидендов за 9 месяцев 2019 года, сообщили "Интерфаксу" несколько источников в электросетевом комплексе.

Соответствующая идея сейчас обсуждается в холдинге и на уровне ведомств. По данным собеседников агентства, речь идет о выплате дивидендов ФСК, "МРСК Северо-Запада", "МРСК Волги", "МРСК Урала", "МРСК Сибири" (MOEX: MRKS) и "Томской распределительной компанией". Фактически речь идет о потенциальной выплате дивидендов теми компаниями, которым "Россети" не помогают сами (например, это "МРСК Северного Кавказа" (MOEX: MRKK) и "МРСК Юга" (MOEX: MRKY).

Подешевели бумаги АО "Русолово" (MOEX: ROLO) (-7%), ПАО "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-6,1%), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (-2,3%), GDR Rus Agro (-1,8%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-1,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 39,224 млрд рублей (из них 12,164 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома").