Рубль вечером перешел к снижению к доллару и евро в ожидании новостей относительно соглашения между США и Китаем

Москва. 25 ноября. Доллар и евро повышаются на "Московской бирже" в понедельник вечером, рубль перешел к снижению к бивалютной корзине в ожидании новостей относительно подписания первой фазы торгового соглашения между США и Китаем.

Курс доллара США составил 64,0 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 13 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 70,48 руб./EUR1, подорожав на 6,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась всего на 9,96 копейки - до 66,91 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль возобновил снижение к бивалютной корзине на вечерних торгах в ожидании дальнейшего развития событий относительно торговой сделки между США и Китаем. В минувшие выходные китайские власти сообщили, что ужесточат наказание за нарушение прав на интеллектуальную собственность в КНР. Это решение было воспринято инвесторами как шаг навстречу Вашингтону в одном из наиболее спорных вопросов торговых переговоров.

В минувшие выходные китайские власти сообщили, что ужесточат наказание за нарушение прав на интеллектуальную собственность в КНР. Это решение было воспринято инвесторами как шаг навстречу Вашингтону в одном из наиболее спорных вопросов торговых переговоров.

Госсовет КНР распространил положения по защите интеллектуальной собственности, предусматривающие, в частности, введение более жестких мер, как дисциплинарных, так и уголовных, за выпуск контрафактной продукции и другие факты нарушения прав на интеллектуальную собственность.

Предлагается также ускорить внедрение системы штрафных санкций за нарушения в таких областях, как патенты, авторские права; изучить возможности укрепления эффективной защиты коммерческой тайны, конфиденциальной деловой информации, активизировать усилия по борьбе с преступностью, ужесточить меры наказания.

Трамп заявил в пятницу, что Вашингтон и Пекин "очень близки" к заключению торговой сделки. Он отметил, однако, что ситуация в Гонконге осложнила процесс выработки торгового соглашения с Китаем. "Мы должны стоять на одной стороне с Гонконгом, но я также стою на стороне президента Си (председатель КНР Си Цзиньпин - ИФ). Он мой друг и потрясающий парень", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News. Трамп добавил: "Мы также находимся в процессе заключения крупнейшей торговой сделки в истории, и если бы мы могли ее осуществить, было бы здорово".

Как сообщалось, на минувшей неделе Сенат Конгресса США единогласно одобрил законопроект "О правах человека и демократии в Гонконге". Ранее Палата представителей также приняла аналогичный законопроект, который в конечном итоге должен быть подписан президентом.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин подтвердил стремление Китая к заключению торгового соглашения с США, чтобы избежать обострения разногласий в этой области. "Мы хотим работать над первой фазой торгового соглашения на основе взаимного уважения и равенства", - заявил он в пятницу в Пекине на организованном Bloomberg LP международном форуме "Новая экономика".

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник управления конверсионных и межбанковских операций банка "Зенит" (MOEX: ZENT) Александр Карпов, рубль начинал торги понедельника с укрепления к доллару и евро, однако во второй половине дня настроения инвесторов переменились, и рубль, равно как и другие валюты emerging markets, перешел к снижению.

"Основным новостным поводом, оказывающим влияние на рынки, является подписание торгового соглашения между США и Китаем. Если в первой половине дня рынки отыгрывали позитив, связанный с намерением Китая ужесточить ответственность за использование интеллектуальной собственности, то позднее наблюдалось ухудшение настроений. Инвесторы опасаются, что Трампу не удастся наложить вето на законопроект по Гонконгу. Некоторые наблюдатели не исключают, что он может быть подписан уже сегодня, хотя в целом у президента США есть время до начала декабря. В этой связи возникает вопрос, насколько этот шаг со стороны США повлияет на дальнейшие взаимоотношения с Китаем, так как ранее китайцы грозились всеми возможными карами, хотя и не уточняя их природу. Не исключено, что китайцы все же могут разделить процессы, так как, похоже, что торговая сделка для них не менее, если не более важна, чем для США. Поэтому рынок замер в ожидании новостей", - отметил Карпов.

"Рублевые пары сегодня выглядят скучно, и, откровенно говоря, тут давным-давно не случалось ничего примечательного. Доллар США по-прежнему торгуется в непосредственной близости от 64,00 руб., где пока и останется. "Евро-рубль" балансирует возле 70,50 руб./EUR1, незначительно отклоняясь то в одну, то в другую сторону. Здесь без внешнего катализатора активных колебаний не случится", - отмечает старший аналитик "Информационно-аналитического центра "Альпари" Анна Бодрова.

Цены на нефть эталонных марок слабо меняются вечером в понедельник в ожидании новостей о ходе торговых переговоров между США и Китаем.

Январские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК подорожали на 0,22% - до $63,53 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на январь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени увеличились на 0,09% - до $57,82 за баррель.

Также участников рынка продолжает волновать предстоящее заседание крупнейших стран-производителей нефти.

Данные нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в минувшую пятницу, указали на продолжающееся пятую неделю подряд ослабление буровой активности в США. Число действующих нефтедобывающих установок в стране на прошлой неделе уменьшилось на 3 единицы - до 671 установки.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 26 ноября на 5,36 копейки, до 63,7637 руб./$1, и уменьшил курс евро на 20,85 копейки, до 70,3122 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в понедельник на 17,58 копейки по отношению к пятнице и составил 63,8434 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:01 МСК увеличился на 17,18 копейки и составил 63,8868 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 553,447 млн, из которых $753,132 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 800,315 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился на 11,42 копейки по отношению к пятнице, до 70,3166 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 4,56 копейки и составил 70,3761 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR537,228 млн, из которых EUR215,943 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR321,285 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов остались в понедельник на отметках предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок остались на отметках 6,62% и 6,68% годовых соответственно. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также не изменились по сравнению с пятницей - 6,73%, 6,78% и 6,81% годовых соответственно.

"К последней неделе ноября, в течение которой отток ликвидности на налоговые платежи может составить порядка 1 трлн рублей, банки подошли с комфортным запасом средств на корсчетах - 2,7 трлн рублей на утро 25 ноября. Примерно столько же было на корсчетах банков и месяцем ранее перед уплатой основных налоговых платежей, что позволило завершить октябрьский налоговый период без серьезного давления на ставки МБК. Сегодня банки проводили окончательные расчеты по основным налоговым платежам (НДПИ, акцизы и НДС), однако значение MosPrime по кредитам "овернайт" не изменилось по итогам дня. Не исключено, что после оттока ликвидности в бюджет ставка MosPrime по кредитам "овернайт" немного подрастет, а ставка Ruonia обоснуется на некоторое время выше уровня ключевой ставки ЦБ, однако в целом можно ожидать сохранения комфортной ситуации на рынке МБК", - отметил начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.