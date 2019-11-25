Цены евробондов РФ в понедельник слегка подросли благодаря сохраняющемуся спросу на риск

Москва. 25 ноября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в понедельник слегка подросли благодаря как сохраняющемуся спросу глобальных инвесторов на рисковые активы, так и позитивной динамике американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов в целом изменяются незначительно.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла по отношению к закрытию пятницы на 2 базисных пункта и составила 114,3% от номинала, что соответствует доходности 2,625% годовых (снижение на 0,5 пункта к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries выросла на 2 базисных пункта, составив 100,75% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт - до 1,61% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США расширился всего на 0,5 пункта и составил 101,5 базисных пункта.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году выросли на 1 базисный пункт по отношению к предыдущему закрытию, составив 130,19% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 3,91% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году выросли в цене на 10 пунктов, поднявшись до 126,1% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта и составила 3,87% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 110,9% от номинала (доходность - 2,9% годовых), с погашением в 2023 году - также не изменились в цене - 109,69% от номинала (доходность - 2,205% годовых).

Новый десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году вырос в цене на 4 базисных пункта, подорожав до 108,41% от номинала (доходность снизилась на 0,5 базисного пункта и составила 3% годовых).

И лишь самый "длинный" выпуск российских еврооблигаций с погашением в 2047 году снизился в цене на 4 базисных пункта - до 122,34% от номинала (доходность выросла менее чем на 0,5 базисного пункта - до 3,92% годовых).

"Сегодня российские валютные гособлигации демонстрируют небольшой рост котировок, что ведет к некоторому снижению их процентных ставок, в частности доходность десятилетних бумаг снизилась приблизительно на 0,5 базисного пункта. Сопоставимую динамику демонстрируют евробонды Мексики, чуть лучше чувствуют себя бразильские бумаги. В целом в течение последней недели российские еврооблигации выглядят лучше, чем большинство долговых бумаг emerging markets, что объясняется сразу несколькими факторами. Во-первых, фундаментально улучшились характеристики российского бюджета; во-вторых, Минфин РФ недавно подтвердил, что размещение евробондов в следующем году будет не в долларах, а в евро, что снижает давление на уже обращающиеся на рынке бумаги, номинированные в американской валюте; и наконец, в-третьих, торговый конфликт между США и Китаем в большей степени влияет на азиатские экономики, а Россия стоит в стороне от этого конфликта", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Монастыршин.