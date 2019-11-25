Goldman Sachs возобновил анализ Qiwi с рекомендацией "покупать" для ее ADS

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Goldman Sachs возобновил анализ Qiwi (MOEX: QIWI), говорится в обзоре инвестбанка.

Прогнозная стоимость американских депозитарных акций (ADS) Qiwi, рассчитанная аналитиками Goldman Sachs, составляет $27 за штуку, рекомендация для этих бумаг была дана "покупать".

"ADS Qiwi дают прекрасную возможность сделать ставку на продолжающийся в России переход на безналичные расчеты в России, особенно с учетом развития рынка цифровых развлечений (например, онлайн-ставки). Кроме того, выход на безубыточность новых проектов Qiwi (потребительское кредитование и цифровой банкинг) после периода значительных инвестиций позитивно отразится на финпоказателях компании", - говорится в обзоре.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены ADS Qiwi, основанный на оценках аналитиков 7 инвестиционных банков, составляет $30,01 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $19,88 за штуку.