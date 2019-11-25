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25 ноября 2019 года 18:52

Российские фондовые индексы все увереннее чувствуют себя вблизи исторических максимумов - УК "Альфа-Капитал"

Индексы российских бирж все увереннее чувствуют себя вблизи исторических максимумов, говорится в комментарии аналитика УК "Альфа-Капитал" Дарьи Желанновой. Почти всю прошлую неделю индексы российских бирж показывали очень умеренную положительную динамику на относительно высоких объемах.

"И хотя прежняя планка в 3000 пунктов по индексу Мосбиржи так и не была взята, судя по оценкам российского рынка по мультипликаторам, это лишь вопрос времени", - прогнозирует эксперт.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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