Акции Medtronic недооценены с фундаментальной точки зрения - ГК "ФИНАМ"

Аналитики ГК "ФИНАМ" оценивают позитивно опубликованный отчет Medtronic за второй фискальный квартал и по-прежнему считают акции компании недооцененными с фундаментальной точки зрения. "Акции Medtronic за период с начала года принесли достойную доходность в размере 26,3% - с опережением американского рынка в целом. Мы сохраняем по акциям Medtronic рекомендацию "Покупать"", - отмечает аналитик ГК "ФИНАМ" Саидова Зарина.

За последние месяцы относительно технологических новинок компании поступило немало позитивных известий, предвещающих новые потоки выручки в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Medtronic, основанная в 1949 году, к настоящему времени стала одной из крупнейших компаний в сфере здравоохранения в мире, имеющей штат из 85 000 сотрудников и работающей в 155 странах. Medtronic ведет работу в нескольких сегментах - разрабатывает и выпускает высокотехнологичные устройства и оборудование для сердечно-сосудистого направления медицины, восстановительной терапии, минимально инвазивных методов лечения и терапии диабета.

Бренд Medtronic благодаря своей величине и качеству продукции общеизвестен в медицинской среде и пользуется уважением врачей, что крайне важно на рынке медицинской техники, входные барьеры на который очень высоки, подчеркивает эксперт ГК "ФИНАМ".