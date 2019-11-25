Ожидается публикация в целом позитивных данных по экономике США на этой неделе - Julius Baer

Мировые рынки на текущей неделе сфокусируются на публикации экономических данных из США, включая дополнительные данные по производственному сектору и потребительской уверенности во вторник, а также данные по ВВП и Доклад об экономической ситуации в США от ФРС США в среду, отмечается в комментарии экономиста Julius Baer Дэвида Мейера. В Европе рынки ожидают данные по деловому климату и инфляции. В Азии будут опубликованы показатели по объему розничных продаж и по промышленности в Японии.

"В политической сфере рынки продолжают ожидать позитивные новости по поводу внешнеторговых переговоров Китая и США, - указывает Дэвид Мейер. - Слухи об очередном раунде переговоров перед Днем благодарения могут вызвать новую волну оптимизма. Американские потребители, скорее всего, проведут "черную пятницу" и "кибер-понедельник" совершая покупки. Учитывая, что большинство потребительских товаров производится в Китае, то любые новости по поводу переговоров могут повлиять на решения потребителей".

Прошлая неделя закончилась на позитивной ноте, поскольку индекс деловой активности по США указал на продолжение восстановления темпов роста американской экономики, а индекс по еврозоне подтвердил, что темпы роста в европейском производственном секторе прошли дно, напоминает эксперт Julius Baer. В четверг и пятницу фондовый рынок США стабилизировался после потери рекордных высот из-за публикации протокола предыдущего заседания ФРС США, конструктивный тон которого укрепил уверенность рынка, что в ближайшие месяцы вряд ли стоит ждать еще одного снижения ставки.