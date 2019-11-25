Запас валютной ликвидности, скорее всего, не приведет к заметному всплеску ее стоимости в декабре - Райффайзенбанк

Запас валютной ликвидности, скорее всего, не приведет к заметному всплеску ее стоимости в декабре, говорится в обзоре Райффайзенбанка. По оценкам ЦБ РФ, чистые выплаты по внешнему долгу (исключая внутригрупповые платежи) в 4 кв. составят 16,5 млрд долл., при этом пик выплат приходится традиционно на декабрь.

"Скорее всего, существенная часть будет пролонгирована или рефинансирована, учитывая отсутствие новостей по ужесточению санкций и продолжающееся снижение ставок в твердых валютах, - полагает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. - По нашим оценкам, в декабре сальдо счета текущих операций окажется заметно ниже покупок валюты ЦБ РФ для реализации бюджетного правила, что вместе с вывозом капитала (не связанного с долгом) может оказать временное давление на рубль и стоимость валютной ликвидности. Однако избыток валюты, сохраняющийся в секторе, ограничит это давление (курс рубля заметно выше 65 руб./долл. маловероятен)".