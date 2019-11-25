Sberbank CIB снизил оценку GDR TCS Group на 6%, но подтвердил для них рекомендацию "покупать"

Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB, понизил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) TCS Group с $27 до $25,5 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Между тем рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена.

"Год завершается, и мы обновили свои прогнозы по TCS Group. Хотя отчетность за III квартал 2019 года указывает на дальнейшее повышение отчислений в резервы, мы считаем, что это не должно существенно сказаться на динамике прибыли. Показатели отчета о прибыли и убытках обещают хорошие перспективы на следующий год по ряду направлений, и мы ожидаем, что TCS Group покажет рост прибыли на 22% (с учетом среднегодовых темпов роста за 2017-2019 годы на уровне 49%)", - говорится в обзоре.

Аналитики Sberbank Investment Research ожидают, что TCS Group, как обычно, приспособится к меняющимся условиям работы. "Это выражается в замедлении роста кредитования (на следующий год мы ожидаем все еще высокие темпы роста - 34%), снижении расходов на привлечение новых клиентов и дальнейшем увеличении доли обеспеченных кредитов в портфеле", - пишут они.

По мнению экспертов, данные изменения будут оказывать давление на доходность кредитов, но смягчат последствия от повышения стоимости риска по необеспеченным ссудам.

"Созданная банком система привлечения клиентов продолжает давать впечатляющие результаты, создавая базу для перекрестных продаж кредитов и транзакционных услуг. Мы понимаем, что кредитные риски растут, но полагаем, что российская экономика сейчас в гораздо лучшем состоянии, чем в 2014-2015 годах, динамика необеспеченного кредитования начинает замедляться по мере ужесточения регулирования, и благодаря снижению процентных ставок кредиты становятся более доступными. Наш прогноз прибыли на 2019 год практически не изменился, при этом прогнозы на 2020-2021 годы понижены соответственно на 2% и 1%. Мы скорректировали прогнозную цену до $25,50 за GDR TCS, сохранив для этих бумаг рекомендацию "покупать". Мы по-прежнему ожидаем, что через несколько лет TCS Group будет показывать доход на капитал в районе 35-36%, и считаем его высокорентабельной финтех-компанией, задающей тон в глобальном масштабе", - отмечается в обзоре.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR TCS Group, основанный на оценках аналитиков 10 инвестиционных банков, составляет $26,91 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $18,8 за штуку.