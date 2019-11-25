Целевой диапазон торгов в рубле на уровне 63,2-64,2 за доллар сохраняется на ближайшую перспективу - Sberbank Asset Management

Целевой диапазон торгов в рубле на уровне 63,2-64,2 за доллар сохраняется на ближайшую перспективу, говорится в комментарии руководителя отдела управления бумагами с фиксированной доходностью Sberbank Asset Management Рената Малина.

Основным фактором динамики российской валюты при этом, по мнению эксперта, в ближайшее время может стать общее восприятие глобальных инвесторов всей группы валют развивающихся рынков, на что могут повлиять новости по торговым переговорам США и Китая, а также монетарной политике глобальных центробанков.

Эксперт Sberbank Asset Management напоминает, что на прошлой неделе общей динамики среди валют EM снова не было: индекс валют EMCI снизился на 0,6%, рубль умеренно скорректировался, на 0,2%.