Рынки встретили неделю с новыми надеждами - Saxo Bank

Рынки встретили неделю с новыми надеждами благодаря сигналам из Китая по торговой политике, сообщается в комментарии Saxo Bank.

Местные выборы в Гонконге показали сильную поддержку демократических кандидатов, и это только усиливает напряженность в отношениях города с Пекином, хотя глава гонконгской администрации Кэрри Лам заявила, что "правительство будет прислушиваться к мнению общественности самым серьезным образом". Акции гонконгских компаний начали неделю бурным ростом, и на рынке вообще царит оптимизм, тем более что Китай пообещал ужесточить наказания за нарушение прав интеллектуальной собственности, что явно имеет отношение к торговым переговорам с США, отмечает главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди.

Многие американские организации со среды по пятницу будут закрыты по случаю Дня благодарения, хотя рынок не работает только в четверг. В понедельник председатель ФРС Пауэлл выступит с заранее подготовленными замечаниями, без ответов на вопросы, а во вторник будет речь члена совета управляющих Лейл Брейнард - может быть, отмечает Джон Харди, даже более интересная - на тему пересмотра основ политики ФРС. Здесь будут и ответы на вопросы, которые могут дать некоторые сигналы о дальнейших действиях Федрезерва.

"Из экономических данных прежде всего стоит смотреть на еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице, которые выйдут в среду. Если они третий раз подряд окажутся плохими, то можно ожидать сильного провала в ноябрьском отчете о занятости, выходящем на следующей неделе. Некоторые важные пары с USD на этом "ужасно тихом" рынке находятся в технически интересных положениях. EUR/USD и AUD/USD первыми подошли к разворотным уровням (1,1000 и 0,6770 соответственно), и сейчас самый горячий вопрос - как рынок выдержит вероятные вскоре данные, подтверждающие сползание экономики США в рецессию?" - пишет аналитик Saxo Bank.