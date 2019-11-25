Активность нерезидентов на рынке ОФЗ в преддверии празднования в США Дня благодарения будет невысокой - "ВТБ Капитал"

На этой неделе активность международных инвесторов будет невысокой в преддверии празднования в США Дня благодарения в четверг, говорится в обзоре аналитиков "ВТБ Капитала" Максима Коровина и Игоря Рапохина.

Между тем во вторник Банк России представит финальную оценку операций нерезидентов в ОФЗ за октябрь. Согласно данным Национального расчетного депозитария, на которых базируется предварительная оценка ЦБ, в октябре чистый приток иностранных инвестиций в ОФЗ достиг рекордно высокого значения в 233 млрд руб. В прошлом месяце окончательная оценка Банка России лишь незначительно (на 5 млрд руб.) отличалась от предварительных расчетов. Согласно предварительным оценкам регулятора, в октябре доля иностранных инвесторов на рынке ОФЗ, скорректированная на неликвидные выпуски, составила 38,7%, что на 4 пп ниже исторического максимума, зарегистрированного в марте 2018 г.

"На данный момент кривая ОФЗ уже дисконтирует снижение ключевой ставки ЦБ до 6% на горизонте ближайших 12 месяцев, в связи с чем мы полагаем, что в ноябре приток средств иностранных инвесторов в российские бумаги должен был ощутимо замедлиться. До следующего заседания Совета директоров ЦБ (13 декабря) остается чуть меньше трех недель. На наш взгляд, рынок больше склоняется к тому, что по его итогам ставка будет снижена еще на 25 бп – на это указывает тот факт, что ближний конец кривой сейчас торгуется в районе 6%, а спред между ставкой FRA 1x4 и 3-месячной ставкой MosPrime составляет -20 бп., - отмечают аналитики "ВТБ Капитала". - Вместе с тем наш базовый сценарий предполагает сохранение ставки на текущем уровне, поскольку, на наш взгляд, в октябре Банк России уже достаточно скорректировал денежно-кредитную политику, в полной мере учтя в ней более значительное, чем ожидалось, замедление инфляции. Есть и другие причины, по которым регулятор может предпочесть оставить ставку без изменений, – в частности, наблюдаемое в последние месяцы ускорение бюджетных расходов и появившиеся недавно признаки разворота в динамике роста цен на услуги. С другой стороны, на прошлой неделе председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что на декабрьском заседании возможность снижения ставки будет рассмотрена, что полностью согласуется с риторикой октябрьского пресс-релиза. Она также отметила, что оценка Банком России нейтральной ставки по-прежнему находится в диапазоне 6–7%, и прежде чем говорить о ее корректировке, ЦБ необходимо аккумулировать больше данных".