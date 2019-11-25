Рубль днем почти не меняется к доллару и евро в ожидании дальнейших драйверов для движения

Москва. 25 ноября. Доллар слегка повышается, евро незначительно снижается на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль практически стабилен к бивалютной корзине в ожидании дальнейших драйверов движения, связанных, в первую очередь, с развитием событий относительно подписания первой фазы торгового соглашения между США и Китаем.

Курс доллара США составил 63,9 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 2,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 70,39 руб./EUR1, подешевев на 3 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась всего на 0,03 копейки - до 66,82 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 26 ноября на 5,36 копейки, до 63,7637 руб./$1, и уменьшил курс евро на 20,85 копейки, до 70,3122 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабо меняется к доллару и евро на дневных торгах на фоне ожидания дальнейшего развития событий относительно торговой сделки между США и Китаем. В минувшие выходные китайские власти сообщили, что ужесточат наказание за нарушение прав на интеллектуальную собственность в КНР. Это решение было воспринято инвесторами, как шаг навстречу Вашингтону в одном из наиболее спорных вопросов торговых переговоров.

"Обещания китайской стороны относительно соблюдения прав на интеллектуальную собственность открывают новые перспективы в торговых переговорах, а новости из Гонконга могут иметь неоднозначные последствия для глобальных рынков. Важнее комментариев Дональда Трампа оказались сообщения о том, что Китай повысит штрафы за нарушение прав интеллектуальной собственности, что соответствует требованиям американской стороны в рамках торговых переговоров. По итогам местных выборов в Гонконге большинство голосов получили кандидаты, не связанные с правительством Китая, что отражает продолжающееся противостояние - главный фактор риска для торговых переговоров (и, соответственно, для глобальных рынков)", - отмечают аналитики Sberbank CIB Investment Research.

Трамп заявил в пятницу, что Вашингтон и Пекин "очень близки" к заключению торговой сделки. Он отметил, однако, что ситуация в Гонконге осложнила процесс выработки торгового соглашения с Китаем. "Мы должны стоять на одной стороне с Гонконгом, но я также стою на стороне президента Си (председатель КНР Си Цзиньпин - ИФ). Он мой друг и потрясающий парень", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News. Трамп добавил: "Мы также находимся в процессе заключения крупнейшей торговой сделки в истории, и если бы мы могли ее осуществить, было бы здорово".

Как сообщалось, на минувшей неделе Сенат Конгресса США единогласно одобрил законопроект "О правах человека и демократии в Гонконге". Ранее Палата представителей также приняла аналогичный законопроект, который в конечном итоге должен быть подписан президентом.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин подтвердил стремление Китая к заключению торгового соглашения с США, чтобы избежать обострения разногласий в этой области. "Мы хотим работать над первой фазой торгового соглашения на основе взаимного уважения и равенства", - заявил он в пятницу в Пекине на организованном Bloomberg LP международном форуме "Новая экономика".

"Волатильность российской валюты остается рекордно низкой в отсутствие значимой макроэкономической статистики. Многочисленные противоречивые сообщения по торговой войне остаются в центре внимания рынка, но риторика не часто транслируется в какие-либо реальные действия. Это приводит к тому, что рынки практически перестали реагировать на новости по торговым переговорам. Предстоящая неделя не богата на значимые события, статистика будет касаться лишь второстепенных данных (региональные индексы деловой активности в США, данные о потребительском доверии в Европе и индексы деловой активности по Китаю в субботу). В фокусе по-прежнему будут темы, связанные с торговлей. Риторика по ним остается весьма позитивной, поэтому и неделя для рубля, скорее всего, сложится благоприятно. (. . .) На сегодняшний день приходится пик ноябрьских налоговых выплат, 28 ноября выплачивается налог на прибыль. В ноябре объемы налоговых платежей сезонно достигают локальных минимумов, поэтому данный фактор не оказывает значимой поддержки рублю", - полагает аналитик Нордеа банка Григорий Жирнов.

"Общее отношение глобальных инвесторов ко всей группе валют EM остается определяющим фактором для краткосрочных перспектив рубля, и пока никаких изменений в этом отношении мы не видим. Из внутренних факторов отметим, что на предстоящую неделю приходится пик налоговых выплат в РФ. Сегодня российские компании выплачивают НДС, НДПИ и акцизы, в четверг - налог на прибыль. Суммарный объем выплат в этот период мы оцениваем в 1,1 трлн рублей, что заметно меньше в сравнении с другими месяцами. На горизонте ближайших дней ожидаем продолжения консолидации рублевых пар вблизи текущих уровней. На горизонте нескольких недель допускаем умеренное ослабление рубля", - полагает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский.

Цены на нефть эталонных марок слабо снижаются в ходе торгов в понедельник в ожидании новостей о ходе торговых переговоров между США и Китаем.

Январские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК подешевели на 0,16%) - до $63,29 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на январь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени снизились на 0,23% - до $57,64 за баррель.

Также участников рынка продолжает волновать предстоящее заседание крупнейших стран-производителей нефти.

Данные нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в минувшую пятницу, указали на продолжающееся пятую неделю подряд ослабление буровой активности в США. Число действующих нефтедобывающих установок в стране на прошлой неделе уменьшилось на 3 единицы - до 671 установки.

Ставки краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов остались в понедельник на отметках предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок остались на отметках 6,62% и 6,68% годовых соответственно. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также не изменились по сравнению с пятницей - 6,73%, 6,78% и 6,81% годовых соответственно.