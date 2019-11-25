Справедливая доходность выпуска Новотранс-1P-1 находится в диапазоне 8,50-8,70% - "БКС Глобал Маркетс"

Аналитики "БКС Глобал Маркетс" считают справедливой доходность выпуска Новотранс-1P-1 в диапазоне 8,50-8,70%, ориентиры организаторов, по их мнению, выглядят привлекательно.

"Новотранс" 26 ноября будет проводить сбор заявок на дебютный выпуск облигаций сроком обращения 5 лет с амортизацией и объемом не менее RUB 5 млрд. Ориентиры купона 8,50-9,00% транслируются в доходность к погашению в диапазоне 8,77-9,31%.

"Учитывая дебют "Новотранса" на долговом рынке и меньшие масштабы, премия к сравнимым по рейтингам "Домодедово" и АФК "Система", на наш взгляд, должна быть не менее 50 б.п. Мы считаем справедливой доходность Новотранс-1P-1 в размере 8,50-8,70%, что транслируется в купон 8,24-8,43%", - пишут в обзоре аналитики "БКС Глобал Маркетс".

"Новотранс" - средних размеров оператор железнодорожного состава (6-ое место по грузообороту по итогам 2018 г). Основной бизнес - грузовые перевозки с парком более чем 25 тыс. вагонов (около 3 тыс. вагонов в собственности, остальные - в лизинге). Также холдинг занимается ремонтом вагонов (4 завода). Основные клиенты - крупные горно-металлургические компании. Около 70% портфеля заказов - сервисные контракты, порядка 30% - краткосрочные с фиксацией цен на срок 1-3 месяца. На данный момент 100%-ным владельцем холдинга является Константин Гончаров.

Выручка за 1П19 увеличилась на 13% г/г - до RUB 20,4 млрд. Доходы компании умеренно концентрированы: более 78% выручки от грузовых перевозок, при этом 48% погрузки приходится на энергетический уголь, 35% на коксующийся и 11% на металлургические продукты. Около 21% выручки компания получает от вагоноремонтной деятельности, при этом более половины работ производится для сторонних клиентов. Рентабельность по EBITDA высокая (40% в 1П19) благодаря росту ставок и управлению парком вагонов - процент порожнего пробега держится на достаточно низком уровне (около 47%). Начавшееся в 2019 г. снижение ставок на вагоны, скорее всего, будет оказывать давление на доходы компании в ближайшие годы, при этом рентабельность может быть поддержана досрочным погашением части лизинговых контрактов и, соответственно, снижением платежей.

Долговая нагрузка сильно упала, возможен небольшой рост. В последние годы благодаря стабильному положительному денежному потоку "Новотранс" существенно снизил долговую нагрузку: до 1,2х на конец 1П19 с 8,1х в 2016 г. Около 88% долга - лизинговые обязательства, и руководство компании планирует погашать их с опережением графика. У компании достаточно масштабная инвестиционная программа: в 2019 г. началось строительство портового терминала в Усть-Луге стоимостью RUB 45 млрд и сроком окончания до 2023 г. (свыше RUB 8 млрд в год). "Мы считаем, что на этом фоне способности компании по дальнейшему снижению долговой нагрузки в ближайшие годы будут ограничены. А в случае ухудшения конъюнктуры придется привлекать новый долг для финансирования инвестиционной программы и рефинансирования краткосрочного долга, учитывая, что на конец 1П19 он составлял 27% от общего", - отмечают аналитики "БКС Глобал Маркетс".