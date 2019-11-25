Sova Capital начала анализ HeadHunter с рейтингом "держать" для его ADS

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Инвестиционная компания (ИК) Sova Capital начала анализ HeadHunter, сообщается в обзоре ИК.

Прогнозная стоимость американских депозитарных акций (ADS) рекрутингового сервиса, рассчитанная аналитиками, составляет $19,9 за штуку, рекомендация (рейтинг) для этих бумаг была дана "держать".

Аналитики ИК позитивно оценивают перспективы HeadHunter. Однако считают, что в настоящее время потенциал роста рыночной стоимости ADS этой компании ограничен, так как все хорошие новости уже учтены.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены ADS HeadHunter, основанный на оценках аналитиков 11 инвестиционных банков, составляет $20,87 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущие котировки ADS HeadHunter составляют порядка $18,4 за штуку.